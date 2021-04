Praktikům chybí vakcíny proti covidu, pacienty posílají do očkovacích center

Rádi bychom vás naočkovali, ale nemáme čím. Musíte vydržet, nebo se zaregistrovat v očkovacím centru. Odpověď, která pacienty čekající na vakcínu proti covidu-19 nepotěší, zní z většiny ordinací jihočeských praktických lékařů. A není jich málo, v kraji se jich přidalo 204.

Ještě minulý týden přitom vakcíny, aspoň částečně, měli. Rozděloval jim je totiž kraj. A ten nepřiděloval jednotlivým ordinacím celá balení obsahující sto dávek, ale rozděloval je do jednotlivých nemocničních lékáren, odkud si ampulky po deseti, ale třeba i čtyřiceti dávkách lékaři odváželi.

„Aby každá ordinace mohla očkovat nejstarší pacienty a chronicky nemocné. Množství se odvíjelo také od toho, kolik vakcín kraj v daný týden celkově obdržel a samozřejmě jsme přihlíželi i k počtu zájemců v jednotlivých ordinacích a vzdálenosti do očkovacího centra,“ vysvětluje krajský koordinátor očkování Petr Studenovský.

Nově rozvoz organizuje Sdružení praktických lékařů. „Vakcíny bude distributor vozit přímo do ordinací vybraných národním koordinátorem a ve spolupráci s krajským koordinátorem praktických lékařů po jednom balení, tedy stovce dávek,“ popisuje Studenovský.

Jenže podle praktických lékařů distribuce vázne, stejně jako informace. „Dostali jsme e-mail, že závoz vakcíny Johnson & Johnson můžeme očekávat v průběhu května. S AstraZenecou, kterou jsme očkovali dosud nárazově, podle toho, kolik dávek nám rozdělil kraj, je ticho po pěšině,“ naznačuje Jan Kovář, který ordinuje ve Volyni.

V minulém týdnu tam naočkovali 57 lidí. Podobný počet pacientů čeká stále na první dávku. „Jsou mezi nimi už i třeba padesátníci, nejen vybrané skupiny pacientů 60 plus, nebo s určitými diagnózami,“ upřesňuje Kovář s tím, že se hlásí i další, kteří se dosud rozmýšleli.

„V červnu budeme muset zahájit druhé dávky očkování a nemáme žádné rezervy. Teď spoléháme na dodávku od Astry i Johnson. Oboje máme objednané a oboje bez termínu dodání. Pacienti začínají být mrzutí a nervózní,“ říká Kovář.

Čekají i lidé nad 80 let

Podobně mluví i další lékaři oslovení MF DNES. „Minulý týden jsme od kraje dostali dvakrát po dvaceti dávkách, ty jsme vyočkovali a teď čekáme, až nás kontaktují distributoři vakcín, ať už je to AstraZeneca, nebo Johnson & Johnson,“ potvrzuje milevská lékařka Alena Smrtová.

V pořadníku má zapsaných zhruba 160 pacientů, a to i ve věku nad 80 let. „Vesměs proto, že prodělali nějaké onemocnění, kde se musí čekat minimálně 14 dní na stabilizaci stavu, nebo covid a čekají tři měsíce. Máme také mezi zájemci o očkování pořád dost sedmdesátníků,“ vypočítává Smrtová.

Protože chce, aby byli její pacienti naočkovaní co nejdříve, doporučujeme jim, aby se registrovali do očkovacích center. Jenže do nejbližšího v Písku je to 30 kilometrů.

„Manželské páry se také nenarodily ve stejný den a rok, takže musí do očkovacích center jet celkově čtyřikrát. Já se snažím manžele brát společně, pokud to jde a nejsou od sebe věkově moc vzdálení,“ vypráví Smrtová.

„Situace je z mého pohledu naprosto příšerná, naši pacienti by u nás chtěli být očkováni a my jim nemáme co nabídnout. Nevíme, kdy jim můžeme slíbit vakcínu a tím, jak se u nás odhlašují pacienti ze seznamů, klesá tlak na to, aby nám vakcíny doručili,“ zoufá si lékařka.

AstruZenecu dostane 500 praktiků v Česku

Podle Petra Šonky, předsedy Sdružení praktických lékařů, se praktici dozvědí, že dávku dostanou, týden předtím, než se tak stane.

„Centrála, národní dispečink očkování, je schopná říct, kolik vakcíny AstraZenecy přijde do Česka a jak se rozdělí na kraje až v týdnu, kdy dorazí. Brzy dostanou lékaři informaci, že příští týden jim přijde sto dávek vakcíny a budou moci očkovat,“ slibuje Šonka.

V celé republice se ale bude rozdělovat vakcína AstraZeneca jen mezi 500 praktiků. Objednanou ji má přitom asi 1 500 lékařů.

Distributor bude rozvážet do ordinací vakcíny podle určitého seznamu, na jehož začátku jsou ordinace, které ještě nedostaly žádnou očkovací látku. A ty jsou seřazené podle toho, kolik mají lidí zaregistrovaných v systému a jaký je poměr sedmdesátníků a osmdesátníků. Pak přijdou na řadu další.

„Když lékař dostane sto dávek, víme, že je má na 14 dní a nemusíme ho dál řešit. A ve chvíli, kdy obdrží vakcíny všichni praktici, mohou očkovat svým tempem a systém se rozběhne normálním způsobem. Ideální by bylo, kdyby měl distributor dodávku pro každého a rozvážel ji tak, jak si ji praktik objedná. Věřím, že tato situace nastane do dvou až tří týdnů,“ je optimistický Šonka.