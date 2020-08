Lidé protestují proti jadernému úložišti v lokalitě Janoch u Temelína

Petice je na světě, odpor sílí, obyvatelé jsou připravení protestovat. Záměr postavit na Českobudějovicku úložiště radioaktivního odpadu rozčílil část Jihočechů, kteří ho odmítají.

Jižně od Temelína se rozkládá jedno ze čtyř vytipovaných míst, lidé už se svými podpisy pod peticí vyjadřují proti. Lokalitu Janoch nedaleko osady Litoradlice vybral expertní tým Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) a je podle hodnocení ze všech nejvhodnější.

„My níže podepsaní občané z okolí Hluboké nad Vltavou, Dřítně, Olešníku a Temelína nesouhlasíme s vyhledáváním místa pro hlubinné úložiště v lokalitě Janoch. Již v minulosti utrpěla tato část jižních Čech velké ztráty výstavbou Jaderné elektrárny Temelín,“ stojí ve zdůvodnění petice, kterou dostane ministerstvo průmyslu a obchodu.

„Obyvatelé okolních obcí většinou o záměru nic nevědí. Po vysvětlení petici většinou podepisují. Počítáme se sběrem až do konce srpna,“ říká členka petičního výboru Jana Horáková z Purkarce, kde jsou petiční archy k dispozici také v Muzeu voroplavby.

Podle předběžného projektu by úložiště mělo stát na katastru obcí Hluboká, Temelín a Dříteň. Nejblíže, asi jeden kilometr, od budoucího úložiště leží Litoradlice. Třeba Dříteň je vzdálená 10 kilometrů, stejně jako Temelín. Podle iniciátorů petice by stavba na stovky let znehodnotila krajinu a zanechala budoucím generacím Jihočechů ekologickou zátěž. Ministerstvo obchodu a průmyslu, pod něž SÚRAO patří, chce s obcemi, na jejichž katastrech vybrané lokality leží, jednat.

„Na 3. září jsme pozvali zástupce samospráv kolem lokality Janoch,“ potvrdila mluvčí ministerstva Štěpánka Filipová. SÚRAO už dříve doporučila dotčeným obcím, aby vytvořily společnou občanskou kontrolní komisi, která bude s ministerstvem jednat. Zároveň jim zaslalo dopis s výzvou, aby při hledání místa úložiště spolupracovaly.

Zástupci obcí kolem Temelína odpověděli v červenci prohlášením. Sdělují, že mají obavy z toho, aby se znovu neopakovala situace jako u likvidace ekologické zátěže po úpravně uranových rud MAPE Mydlovary. Tam se místní obyvatelé dodnes potýkají s poškozeným životním prostředím a sanace místa není stále dokončena.

„Člověk a prostředí, ve kterém musí žít, jsou v tomto případě až na posledním místě zájmu orgánů, které o území rozhodují,“ stojí v reakci starostů, již má MF DNES k dispozici.

Hlubinné úložiště má zahrnout 27 čtverečních kilometrů zejména lesní plochy. Podle informace ze zpravodaje SÚRAO je ze čtyř míst užšího výběru Janoch nejvíce vhodný. Tým 27 expertů hodnotil původně devět lokalit, letos na jaře vybral čtyři prioritní. Janoch dostal nejvyšší hodnocení. Za ním jsou Horka a Hrádek na Vysočině i Březový potok v Plzeňském kraji. V záloze je stále zbývajících pět lokalit, z nichž dvě jsou rovněž v Jihočeském kraji.

Výhodou je blízkost elektrárny

SÚRAO ve zprávě vysvětluje, že hodnocení vychází z několika kriterií, jako je například umístění, geologická stabilita nebo infrastruktura a dostupnost dopravy. Pro Janoch je výhodné, že leží blízko elektrárny.

Zatímco kolem ostatních míst už léta pokračují občanské protesty a petice proti jejich výběru a průzkumům, u Temelína začaly tyto reakce až v posledních týdnech. Koncem června zorganizoval v Dřítni veřejnou diskusi k tomuto tématu spolek Jihočeské matky.

„Šlo jen o seznámení se se základními informacemi. Víc budeme vědět po jednání s ministrem Karlem Havlíčkem,“ poznamenal starosta Dřítně Josef Kudrle. Nejlepší ohodnocení lokality vzbuzuje u některých obyvatel z okolí Temelína obavy, že definitivní místo pro úložiště bude nakonec tam. Dvě prioritní lokality má vláda vybrat v roce 2022.

„Janoch je na seznamu zvaných zástupců obcí jako první. Podle mě se ministerstvo domnívá, že obce jednotlivě snadněji zlomí. A také, že lidé od Temelína si na elektrárnu už tak zvykli, že tady projde i úložiště,“ domnívá se Jana Horáková.

Jedna z podepsaných pod peticí je i Kateřina Faktorová z Nové Vsi. „Máme obavy také z poškození zdrojů pitné vody. Jsme připraveni protestovat, třeba se i zúčastnit demonstrací,“ říká žena.

Úložiště má ležet v hloubce 500 metrů a fungovat od roku 2065. Konečnou lokalitu pro něj musí ministerstvo průmyslu vybrat do roku 2025, předcházet tomu bude průzkum pomocí hlubinných vrtů.