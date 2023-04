V bývalé třeboňské radnici přistaví výtah, aby byl lepší přístup do muzea

Bývalé radnici na třeboňském Masarykovo náměstí dominuje 31 metrů vysoká vyhlídková věž. Na její vrchol každoročně vystoupají stovky návštěvníků. V budově ze 16. století dříve sídlil městský úřad, který se před dvanácti lety přestěhoval do areálu bývalých kasáren. Nyní prostory využívá divadlo J. K. Tyla, Muzeum a galerie Třeboň, kino a informační středisko.

I když zvenku působí objekt novým dojmem, některé vnitřní prostory by potřebovaly opravit. Proto se vedení města rozhodlo pro rekonstrukci. Nově by tak mohla být budova díky výtahu bezbariérová.

„Dlouhodobě do budovy investujeme, má třeba nová okna. Celkově je ale dům takový nedostupný. Není tam bezbariérový přístup ani výtah. Jeho vybudování je hlavním obsahem investice,“ přibližuje starosta města Jan Váňa.

Musí to probrat s památkáři

Vzniknout by mělo i nové sociální zařízení. Vše je zatím ve fázi projektu a schvalování. Dostat do historického objektu výtah ale nebude jednoduché a řeší se víc variant. Tu konečnou budou ještě muset posoudit památkáři.

„Věřím, že náš návrh odsouhlasí. Původní projekt počítal s tím, že kamenné schodiště u vchodu se vybourá a zkrátí se schody, aby vznikl prostor pro výtah. To jsem nemohl dopustit. Vedle schodiště je malá místnost, kudy by mohl výtah vést. Bylo to údajně bývalé vězení,“ popisuje Váňa.

Zároveň si uvědomuje, že celá budova je historická a z památkového hlediska velmi cenná. Tomu by chtěl přizpůsobit i výtah. „Zčásti by měl být prosklený. To by si pak návštěvníci užili pohled například na staré klenby,“ zmiňuje starosta.

Na výtah dlouhá léta čekají i pracovníci muzea, které se nachází v prvním patře budovy. „Vítáme to. Díky výtahu se k nám dostanou pohodlnější i starší lidé, kteří nejsou tolik mobilní. Rekonstrukce se už několikrát v minulosti odložila i proto, že se těžko hledalo místo na výtah. Proto jsme rádi, že to konečně vyjde,“ cení si Jiřina Psíková, předsedkyně Spolku přátel Třeboně, který se stará o chod muzea.

Trvalá expozice muzea představuje příběh města v osmi stoletích. Na letní sezonu je naplánovaná i výstava s názvem Retro, aneb jak se žilo v Třeboni v minulém století. „Další bude výstava fotografií zvonů na Třeboňsku a snímků sídel venkovských stavení,“ láká Psíková.

Oprava bude stát 10 až 12 milionů

Rekonstrukce by měla začít ještě letos, avšak až po hlavní turistické sezoně, kdy se uzavře i muzeum. Práce tak nenaruší jeho provoz. Celá akce se zatím odhaduje na 10 až 12 milionů korun.

„Chtěli bychom začít v září. Chvíli bude trvat, než získáme stavební povolení a vybere se zhotovitel. Nesmíme otálet, abychom to stihli,“ ví starosta.

Proměny se dočká i druhé patro bývalé radnice, které nyní nemá využití. Jako poslední tam sídlila Základní umělecká škola. Tuto část plánuje vedení města využívat jako nové výstavní prostory.

„Umístili bychom tam nějakou stálou expozici obrazů, například od Františka Líbala nebo dalších třeboňských malířů,“ upřesňuje Váňa.

Uvažovalo se také o vybudování Domu animace. Tato myšlenka je zřejmě definitivně uzavřená. „Je dobře, že se plány podařilo zastavit. V době covidu by tam stejně nikdo nechodil a myslím si, že Třeboň je na takový projekt příliš malé město. Navíc jeho autoři nechtěli Dům animace sami provozovat a pro město by to znamenalo značné finanční náklady,“ odůvodňuje starosta Váňa.