Při stavbě cyklostezky u Loučovic bagry poničily obří říční balvany

Vorvaň, bobr, natažená dlaň, srdce i pterodaktyl. I takové obrazce zvládla Vltava za stovky let vymýt do mohutných balvanů podél říčního koryta v okolí Loučovic na Lipensku.

Tyto přírodní unikáty nyní ohrožuje výstavba asfaltové cyklostezky, která lemuje řeku a propojí Lipno s Vyšším Brodem. Loni stezka výrazně zasáhla do koryta řeky a nyní dělníci těžkou technikou řadu balvanů přemístili a nenávratně poškodili.

„Proudící voda tu za stovky let vytvořila jedinečnou říční galerii plnou zajímavých tvarů a zrcadel. To je to nejcennější, co zde máme, a měli bychom si toho vážit. Místo toho to lehkomyslně ničíme kvůli projektu na zvýšení turistické atraktivity,“ tvrdí Jaroslav Jonáš, který na nešetrné budování cyklostezky upozornil na sociálních sítích.

Jonáš v Loučovicích žije přes třicet let, učí na tamní základní škole a věnuje se fotografování přírody. Při procházkách kolem řeky si jednou všiml několika říčních kamenů, které dělníci při výstavbě stezky těžkou technikou přemístili a značně poškodili. Jejich hladké stěny teď narušují hluboké rýhy.

Balvany odvalili z řeky a použili je jako základ opěrného valu, který novou cyklostezku podpírá.

Jonáš poškozené kameny vyfotil a zveřejnil na sociálních sítích, kde snímky vyvolaly bouřlivé reakce. „Srdce krvácí, taková nádherná lokalita to byla,“ komentovala jedna z uživatelek. „Nechápu, proč zde staví další stezku. Mezi Budějovicemi a Lipnem jezdím na kole pořád a možností je tu více než dost. Po silnici i mimo ni,“ napsal další.

„Postupujeme s ohledem na životní prostředí“

Naštvaní jsou také obyvatelé Loučovic. Ti navíc přiznávají, že nebýt Jaroslava Jonáše, nikdo by se o tom ani nedozvěděl. „Je to vandalismus, lidé dnes k ničemu nemají úctu. Nechceme doplácet na něčí neohleduplnost. Obec nebo investor by se proti tomu měl ohradit,“ myslí si jedna z obyvatelek Anna Turečková.

Opačný názor mají zástupci firmy Eurovia, která na stezce v okolí Loučovic pracuje. „Na stezce se podílí současně několik stavebních společností. Za nás ale mohu říct, že neevidujeme žádné výrazně poškozené balvany. Postupujeme s ohledem na životní prostředí a zcela podle pokynu investora. Ten nám zadal, abychom s ohledem na bezpečnost budoucích uživatelů cyklostezky některé kameny na trase přemístili či zcela odstranili,“ sdělila za společnost mluvčí Iveta Štočková.

Starosta Loučovic Jan Kubín na dotazy MF DNES nereagoval. Zástupci Jihočeského kraje, který celý projekt zaštiťuje, v postupu firem problém nevidí.

„Podle mých informací nebylo koryto řeky zasažené. Jednotlivé balvany byly z přilehlého svahu. Stavba cyklostezky musela získat stavební povolení, a tedy i souhlas dotčených orgánů. Ochrana životního prostředí je zásadní,“ přidal náměstek hejtmana František Talíř.

Žádné zásadní pochybení nevnímá ani Povodí Vltavy. To mohlo do projektu zasáhnout při vypořádání majetkoprávních vztahů, protože cyklostezka zčásti prochází pozemky v jeho správě. Proti samotnému projektu cyklostezky však Povodí nic nenamítalo a problém nevidí ani v manipulaci s balvany.

„K přemístění několika říčních balvanů mohlo při stavbě dojít proto, aby uvolnily místo pro cyklostezku. A při jejich manipulaci je vcelku logické, že těžká mechanizace na nich mohla způsobit rýhy a podobně. Ty však časem zarostou řasami nebo mechem a balvany získají opět svůj původní vzhled. Tyto změny nepředstavují z hlediska správce vodního toku žádný problém,“ sdělil Hugo Roldán, mluvčí Povodí Vltavy.

Asfaltová cyklostezka však nelemuje pouze říční tok. Početné skupiny dělníků pracují také na samém okraji přírodní rezervace Čertova stěna – Luč. Jen pár desítek metrů od známé Čertovy stěny tak za zvuků motorové pily padají staré duby, bagry kopou nedaleko vzrostlých stromů, dělníci betonují základy a desítky nákladních aut denně převážejí tuny materiálu. Ani v tom však dotčené orgány a úřady nespatřují problém.

„Pro stavbu stezky jsme zadali tři podmínky. Nesmí dojít k poškození lesa, vegetace a půdy v rezervaci. Na chráněném území nebude skladován žádný materiál a na území nesmí dojít k úniku nebezpečných látek do půdy nebo vody. Při kontrolních dnech jsme neodhalili žádné pochybení,“ naznačila Tereza Rejnková za Agenturu ochrany přírody a krajiny.