Cyklostezka propojí podél Vltavy budějovickou čtvrť Rožnov a Boršov

Obliba cyklistiky roste a jižní Čechy patří k nejvyhledávanějším regionům pro turistiku na kolech. Uvědomují si to v okresních městech, v menších obcích i na kraji.

Je to vidět při podpoře 153 kilometrů dlouhé Vltavské stezky od Lipna až do Týna nad Vltavou, která má vést podél řeky. Na její kompletní dokončení si ale musí sportovci ještě počkat několik let.

Projekty některých úseků jsou stále jen na papíře a jejich dokončení je zatím v nedohlednu. Problém je často s tím, kudy vůbec trasa může vést, a v některých oblastech ji kvůli členitému terénu není jednoduché vytyčit. To platí například o části ze Zlaté Koruny do Boršova nad Vltavou.

„Je to tam hodně členité a je těžké se shodnout, kudy přesně stezka povede, zatím jsme ve fázi studie,“ poznamenal projektant Martin Jáchym, který má právě tento úsek na starosti.

Další část Vltavské stezky spojující Boršov a České Budějovice už se ale rýsuje. Začnou ji stavět letos na přelomu července a srpna. Povede na levém břehu Vltavy, a pokud vše půjde, jak má, první cyklisté se po ní projedou už na konci listopadu tohoto roku.

„Od železničního mostu ji povedeme přes katastry tří obcí – Boršova, Homolí a Plané. Na budějovickou cyklostezku se pak napojí za lávkou v Rožnově,“ upřesnil starosta Boršova nad Vltavou Jan Zeman.

Vltavská stezka pak pokračuje z Českých Budějovic do Hluboké nad Vltavou a dál do Purkarce. Je hotová už roky a mezi lidmi je hodně oblíbená.

V Českých Budějovicích se minulý rok podařilo dokončit novou cyklostezku Plavská na jižním okraji města, která vede do Nového Roudného a je dlouhá necelý kilometr.

Letos plánuje radnice postavit další trasu pro kola. „Povede od Sconta podél Dobrovodského potoka až k brodu a vyústí do ulice Suchomelská. Součástí bude i lávka přes potok,“ uvedla mluvčí českobudějovické radnice Jitka Welzlová.

I v okolí krajského města se daří stavět nové cesty pro cyklisty. Například z Ledenic do Ohrazeníčka si od konce minulého roku mohou lidé užít téměř dva kilometry nové stezky.

„Kopíruje frekventovanou silnici, na které se často stávají i vážnější nehody, pro cyklisty je to místo teď mnohem bezpečnější,“ doplnil starosta Ledenic Jiří Beneda. Podle jeho slov je vyasfaltovaná cesta mezi lidmi oblíbená. „Chodí tam na procházky, jezdí po ní do práce nebo do školy,“ přiblížil Beneda a doplnil, že vyšla na 15 milionů korun.

Chtějí propojit Strakonice a Pracejovice

Na cyklisty myslí i v dalších velkých městech kraje. „Aktuálně se jedná o novém úseku stezky ze Strakonic do Pracejovic. Měla by být hotová do dvou let,“ naznačila mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková. „Už se nám podařilo vyjednat i výkup pozemků,“ dodala.

Město vyjde podle hrubého odhadu asi na 10 milionů korun. Strakonické radnici se už v minulosti podařilo postavit například spojnici do Nového Dražejova.

V Jindřichově Hradci začali stavět začátkem dubna novou stezku pro chodce a cyklisty v místní části Radouňka. Měří jen 300 metrů, ale měla by pomoci zvýšit bezpečnost v obci. Její výstavba vyjde na 1,3 milionu korun a většinu pokryje dotace z evropského fondu.

V Krumlově otevřeli úsek za 32 milionů

Nová tříkilometrová cyklostezka už od jara slouží v Českém Krumlově. Radnici vyšla na 32 milionů korun a začíná pod autobusovou zastávkou Špičák a Jelení zahradou vede až k hlavní silnici v Chvalšinské ulici. Za ní pokračuje podél říčky Polečnice a v serpentinách stoupá směrem k vlakovému nádraží.

Město také nyní spolupracuje s krajským úřadem na vytvoření dalšího úseku Vltavské cyklostezky, a to mezi autobusovou zastávkou Špičák a křižovatkou U Trojice.

„Trasa na Zlatou Korunu povede pod oběma mosty po levém břehu Vltavy až na most na Trojici, zde pak přejde na pravý břeh, až k areálu čistírny odpadních vod. Její pokračování se projektuje ve více variantách,“ řekl krumlovský místostarosta Martin Hák.

Táborští chystají singtrek v Pintovce

Táborští mají zase napilno s výstavbou stezky Radimovice – Větrovy, která měří 1,2 kilometru a vyjde na sedm milionů korun. Bude zakončením rekreačního okruhu Tábor – Pracov – Sezimovo Ústí – Tábor.

V plánu jsou i další cyklostezky, například z Čekanic do průmyslové zóny Vožická nebo do Zaluží. Táborští chtějí postupně propojit všechny příměstské části.

Město ale investuje i do jiných atrakcí pro cyklisty. V lesoparku Pintovka letos vznikne nový singltrek s bikeparkem pro děti, na sídlišti Nad Lužnicí vyroste snad ještě letos pumptracková dráha. Město vyjde na 2,5 milionu korun.

Podobným směrem se vydali i v Prachaticích. Letos tam také postaví první singltrek, který by v budoucnu měl spojit Černou horu s Dubovým vrchem a bude měřit přes 10 kilometrů. Zatím vznikne jen finální úsek budoucí trati dlouhý 1,7 kilometru a povede ke gymnáziu.

Kromě toho nechalo město na Horním náměstí instalovat mapu s cyklistickými okruhy v okolí. „Letos se nám podařilo zmapovat sedm nových tras, které jsme barevně rozlišili podle náročnosti,“ vysvětlil místostarosta Prachatic Miroslav Lorenc.

Cyklisté si mohou okruhy pomocí QR kódu stáhnout do mobilu, pak stačí jen vybrat trasu a vyrazit. Nejtěžší okruh měří 32 kilometrů a vede na Libínskou rozhlednu do výšky 1 096 metrů. Cyklisté musí překonat přes 500 výškových metrů. Naopak nejjednodušší trasa měří šest kilometrů. Turisty zavede k vodní nádrži Husinec a zvládnout by ji měl každý.

Investice do cyklostezek ale neplánují ve všech jihočeských městech. Například písecká radnice letos nic nového pro cyklisty nechystá.

„Máme v plánu jiné projekty, například bazén, parkovací dům nebo rekonstrukci zdejšího pečovatelského domu,“ sdělila mluvčí radnice Petra Měšťanová. Přesto dodala, že v budoucnu plánují postavit stezku od místního hřebčince do Smrkovic, zatím je ale jen ve fázi studie.