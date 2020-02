Skončí boj o místa pro prvňáčky, ve Srubci postavili školu pro 150 žáků

Starostka Lenka Malá potvrdila, že práce rychle postupují, mají připravené zápisy a v září čekají první žáky. Součástí je navíc i školka. Ty už sice ve Srubci fungují tři, ale další místa se při neustále rostoucím počtu obyvatel hodí. Obec už má kolem tří tisíc obyvatel.

„Už jsme zapsáni i v rejstříku škol. Základní škola a mateřská škola Srubec. Budovu jsme začali stavět 4. června loňského roku, kdy jsme podepsali smlouvu se zhotovitelem, firmou Auböck. Tehdy jsme ještě neměli přislíbenou žádnou dotaci, ale byli jsme rozhodnuti, že školu vybudujeme sami. Už jsem nechtěla, aby se musela ve velkém opakovat takzvaná zápisová turistika, kdy někteří rodiče dětem přesouvali trvalé bydliště do Budějovic, aby je tam přijali,“ zdůraznila Malá.

Přestože původní informace byla, že ministerstvo školství nemá pro Srubec dotační peníze, už 7. června přišla dobrá zpráva, že finance dorazí. Ovšem za splnění řady podmínek, a tak vedení obce ještě narychlo upravovalo projekt.

Především zařadili do objektu školku. Díky tomu pak z ministerstva v prosinci přišlo 30 milionů korun. Obec si dalších 40 milionů půjčila s tím, že bude splácet pět milionů ročně ještě sedm let. A z rozpočtu dal Srubec dalších 45 milionů korun.

Na konci ledna absolvovali kolaudaci a škola v blízkosti Ledenické ulice na Sluneční stráni je z většiny hotová.

Samozřejmě je potřeba ještě udělat v areálu terénní úpravy a dovnitř nakoupit vybavení, což bude stát dalších několik milionů. „Musíme pořídit šatní skříňky, lavice, židle, tabule a spoustu dalšího,“ upozornila starostka.

Dvě podlaží jsou hotová, třetí má být připravené do konce května. „Pak nás čeká ještě závěrečná kolaudace,“ vysvětlila Malá.

Uvnitř jsou hotové toalety a veškeré sociální zázemí. Samozřejmostí je bezbariérový přístup. Budova je příjemně prosvětlená a působí přehledně, součástí areálu je také prostorné parkoviště. Školu chystají vybavovat postupně s tím, jak budou přibývat děti.

V obci je 35 předškoláků

V září nastoupí prvňáčci a následně se do pěti let škola zcela zaplní. Uvnitř je také jídelna, ale prozatím tam budou vozit obědy ze školky. „Máme nyní 35 předškoláků, tak uvidíme, kolik se jich u nás nakonec zapíše,“ podotkla Malá. Kapacita školy je 150 žáků, plus dalších 20 dětí ve školce.

Zápisy se uskuteční v dubnu a ředitelka Petra Gregorová, která vede i srubeckou mateřinku, už se na ně připravuje. Plánů s areálem na Sluneční stráni však mají ve Srubci mnohem více.

U budovy má vzniknout dětské hřiště, časem bude potřeba také vlastní kuchyň, kde by mohli vařit obědy třeba i pro seniory. A vyrůst má i tělocvična. „Ta bude nutná nejen pro děti, ale využívat by ji pak mohli třeba i naši fotbalisté a hasiči, ale i další obyvatelé, kteří by si chtěli zahrát například volejbal. Obec ji moc potřebuje,“ dodala starostka.