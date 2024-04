Pamatují i patnáct tisíc přestupků za týden. Díky radaru mají v obci rázem klid

Auto se řítí z kopce a kolem základní školy přibližně osmdesátkou. Řidič vyřadil a jede rychle až do Českých Budějovic. Tohle byl ještě v zimě naprosto běžný jev ve Srubci, kterým vede jedna z důležitých silnic do krajského města.

Vedení obce už dál nechtělo snášet, že tudy budou tisíce motoristů den co den jezdit příliš rychle, překračovat povolenou padesátku a ohrožovat bezpečnost. Od března tam proto zavedli úsekové měření a řidičům tak hrozí pokuta.

Výsledek se dostavil okamžitě. „Je to báječné, opravdu to zafungovalo a máme klid. Drtivá většina aut projíždí předpisově,“ pochvaluje si starostka Lenka Malá.

Srubec má oficiálně tři tisíce obyvatel, celkově ale mnohem více, protože značná část má dál trvalé bydliště v Budějovicích. Po měsíci fungování úsekového měření už jsou k dispozici i přesná čísla. Tu úřední část pro Srubec zajišťují v Budějovicích.

„Před oficiálním zavedením systému jsme týden měřili rychlost a bylo z toho 15 tisíc přestupků. To bylo opravdu dramatické číslo. Po spuštění jsme jich za celý březen řešili 571, což je skok o několik řádů a obrovské zlepšení. To, co si od toho na Srubci slibovali, se stalo,“ zhodnotil náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš.

Při prohřešku jedou řidiči nejčastěji v rozmezí od 60 do 70 kilometrů v hodině. „Ve dvou případech překročila průměrná rychlost osmdesátku,“ upřesnil náměstek. Průměrná pokuta je 750 korun.

Úsekové měření není jen ve středu obce, ale prakticky na celém průjezdu Srubcem, což jsou asi dva kilometry jízdy. Je rozdělené na více částí. To znamená, že i místní, kteří vyjedou do Budějovic u obecního úřadu, musí dávat pozor a dodržovat předepsanou padesátku.

„Jsem ráda, že to funguje. Stávalo se mi i to, že se na mě někdo nalepil a blikal, přitom jsem jela padesát. Nebo mě při průjezdu návsí předjížděli a podobně,“ popsala své zkušenosti jedna z obyvatelek Jana Ticháčková.

Novinku si v obci pochvalovali všichni, které MF DNES oslovila. Starostka Malá ale ví, že některým motoristům se měření příliš nelíbí. „Ti to pak při průjezdu Srubcem dávají najevo troubením,“ doplnila.

Zajímavá jsou i další čísla. Více prohřešků kamery zaznamenávají o víkendu. „Zatímco v pracovní den jich je v průměru 16 za den, o víkendu nebo ve svátek je jich 24. Mohlo by to být tím, že tudy projíždí více řidičů, kteří to zde neznají,“ konstatoval náměstek.

Rozšíření na další místa

Lubomír Bureš nevyloučil, že úsekové měření v budoucnu zavedou i na některém z dalších míst přímo v Českých Budějovicích. „Určitě je zde několik úseků, kde jsou s rychlostí také problémy,“ podotkl.

Na radnici mají k dispozici i studii, která se zabývá průjezdy na červenou, což je v krajském městě také velmi obvyklý jev. „Určitě to ale nyní není tak, že bychom někde za pár měsíců také začali měřit. Na Srubci vše funguje teprve přes měsíc, takže to chceme dále sledovat,“ navázal Bureš. Policie čas od času měří rychlost například na výjezdu z Budějovic směrem na Krumlov.

V samotném Srubci se za několik let doprava výrazně zklidní celkově. Kolem obce totiž Jihočeský kraj dlouhodobě plánuje obchvat. Pak tedy z ledenické silnice, která vesnicí vede, zmizí tisíce aut denně.

Přeložka dlouhá přes čtyři kilometry začne na Pohůrce blízko nájezdu na dálnici D3 a povede kolem obce směrem blíže k Dobré Vodě. Na opačném konci vyústí za obcí a napojí se opět na stávající ledenickou. Součástí bude i skoro 300 metrů dlouhý tunel. Hotovo by mohlo být v roce 2028.