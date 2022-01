Za zastřelení muže při zásahu policistu obžalovali, hrozí mu deset let

Na střílejícího policistu podali českobudějovičtí žalobci obžalobu počátkem ledna, informoval deník Právo.

„Dne 3. ledna byla podána obžaloba na inspektora obvodního oddělení Policie ČR Třeboň pro zločin zabití a přečin zneužití pravomoci úřední osoby. Věc jsme předali Krajskému soudu v Českých Budějovicích,“ řekl listu šéf budějovických krajských žalobců Petr Cigánek.

Událost se stala v chatové oblasti nedaleko obce Smržov u Lomnice nad Lužnicí. Policejní hlídka tam tehdy vyrážela okolo 20. hodiny večer kvůli muži, který ničil jednu z chat.

„Zasahující policista z obvodního oddělení Třeboň tam použil služební zbraň proti agresivnímu pachateli. Ten při zákroku utrpěl zranění, kterému na místě podlehl,“ popsala tehdy policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Případ začala vyšetřovat Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

„Po příjezdu na místo tehdy policisté spatřili muže, který přicházel k chatě a jevil známky ovlivnění alkoholem. Jeden z policistů použil služební zbraň jako donucovací prostředek, mířil jí na muže a vyzýval jej, aby si lehl. Muž však nereagoval a směřoval k policistovi. Ten následně na muže vystřelil, a i když jej zasáhl a případný útok již nehrozil, policista muže střelil ještě dvakrát,“ popsala loni mluvčí GIBS Ivana Nguyenová.

„Na základě detailního dokazování, mimo jiné znaleckých posudků z oborů soudního lékařství, balistiky, biomechaniky a psychiatrie policejní orgán GIBS uzavřel, že ze strany zakročujícího policisty se jednalo o exces z nutné obrany spáchaný ve stavu silného psychického rozrušení,“ dodala Nguyenová.

Krátce po tragédii se k ní na Twitteru vyjádřil i tehdejší policejní prezident Jan Švejdar, který vyslovil policistovi podporu. „Z vlastní zkušenosti vím, jak těžké je rozhodnutí vystřelit na člověka, který ohrožuje na životě někoho jiného. Není to samo sebou a ne každý to dokáže. O to víc si vážím každého policisty, který musel toto rozhodnutí ve vteřině a tváří v tvář vlastní smrti učinit. Stojím za vámi,“ napsal tehdy Švejdar.

Podle závěrů inspekce a žalobců však policista nebyl v žádném ohrožení života a reagoval unáhleně.