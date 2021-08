Tragická sobota na jihočeských silnicích: Při dvou nehodách zemřeli řidiči

„V době kolem 1:15 ráno devětačtyřicetiletý řidič osobního vozidla zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a stavu vozovky a havaroval. Sjel z komunikace a narazil do stromu, poté i do betonového patníku, který jej následně odmrštil ještě do dalšího stromu,“ uvedl policejní mluvčí Milan Bajcura.

Poslední náraz vozidlo navíc odhodil ještě do řady zaparkovaných osobních vozů. S velmi těžkým zraněním muže transportovala letecká záchranná služba na traumacentrum do budějovické nemocnice. „Tam však v dopoledních hodinách svým zraněním podlehl,“ doplnil Bajcura.

K další tragické nehodě došlo v sobotu u obce Borotín na Táborsku okolo půl sedmé večer. „85letý řidič jel po komunikaci II/120 ze směru od Kamenné Lhoty a z dosud nezjištěných příčin vjel na odstavnou plochu před rodinným domem a havaroval přímo do budovy,“ informoval Bajcura.

Senior bohužel svým zraněním na místě podlehl. „Policisté nyní nařídili pitvu, která by mohla osvětlit příčiny nehody,“ dodal Bajcura.

Ani při jedné z nehod naštěstí nedošlo ke zranění žádných dalších osob.