Školy řeší, jestli otevřou své dveře zájemcům opravdu, nebo virtuálně

Je to sotva týden, kdy na jihu Čech skončila poslední velká přehlídka středních škol, a jejich ředitelé už pomalu vyhlížejí, kdy zájemce přivítají na populárních dnech otevřených dveří.

V minulých letech patřily podobné akce k vrcholům školního roku a mnohdy je navštívily stovky rodičů s dětmi, s nimiž se kolikrát podívali i přímo do výuky. Jenže letos většina ředitelů netuší, zda školy vůbec budou moci otevřít.

Na vině je koronavirová pandemie. Pokud se situace nebude výrazně zhoršovat, přivítá například Centrum odborné přípravy (COP) v Sezimově Ústí na Táborsku zájemce o studium už v sobotu 4. prosince.

„Máme den otevřených dveří spojený i se Dnem techniky a koncertem. Zatím počítáme s tím, že vše bude v prezenční formě, ale definitivně se rozhodneme až příští středu, tedy tři dny před začátkem,“ vysvětluje ředitelka školy Lenka Hrušková.

Vzhledem k tomu, že na podobné akce jezdí na COP i zástupci různých firem, Hruškovou by jeho zrušení mrzelo dvojnásob.

„Byla by to velká škoda. Navíc máme signály, že by letos přišlo opravdu spousta rodičů s dětmi. Loni jsme se trefili do krátkého prosincového období bez lockdownu a dorazilo k nám okolo 500 dětí, tedy dvojnásobek běžného počtu,“ potvrzuje ředitelka s tím, že informace o konání škola vyvěsí s dostatečným předstihem na svých webových stránkách.

Zcela jinak ale k podobným akcím přistupují na Obchodní akademii v Písku, kde se spoléhají hlavně na zmíněné burzy škol.

„Ty pro nás byly stěžejní a musím přiznat, že jsme na nich s ohledem na okolnosti čekali poloviční účast, nakonec přišla spousta lidí,“ potvrzuje ředitel akademie Pavel Sekyrka.

Za normálních podmínek na škole pořádají v lednu ještě den otevřených dveří. „Zatím ale nemáme jasno, jak bude vypadat. Bude záležet na momentální situaci,“ doplňuje.

Podle něj mají dny otevřených dveří velkou váhu, nicméně by se školy obecně měly více zaměřit na dlouhodobou propagaci a jiný přístup k potenciálním zájemcům.

„Pružně reagujeme na sociálních sítích, obecně cílíme spíše na podobnou formu. Jeden den žádnou školu nespasí, navíc v tuto dobu je budoucnost podobných akcí ve hvězdách. Dny otevřených dveří mají význam spíše pro technicky zaměřené školy, které mohou zájemcům ukázat své moderní stroje nebo roboty,“ myslí si Sekyrka.

Možnost úplného zrušení podobné akce v prezenční podobě připouští ředitel Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře Petr Nývlt, který jej plánuje uspořádat v lednu.

„Pokud nebude covidová situace lepší, než je nyní, tak zvolíme stejně jako loni pouze online formu. Mrzelo by nás to, protože by se žáci nemohli seznámit s atmosférou na škole,“ připouští Nývlt.

VŠTE navštíví studenti online

Od letošního roku táborské gymnázium zve zájemce o studium také individuálně. Stačí do školy zavolat a domluvit se na konkrétním termínu prohlídky školy.

„Snažíme se jim vycházet vstříc po celý rok, ne každému se jeden termín může hodit. Děti se při něm mohou účastnit i vyučovacích hodin, v tom vidím velkou výhodu,“ dodává ředitel.

Možnost prohlídky budov i vybavení nabídne maturantům také Jihočeská univerzita, která plánuje podobný den uspořádat 21. ledna.

„Pokud to půjde, budeme mít den otevřených dveří jak prezenčně, tak v online podobě. Všechno se ale bude odvíjet od aktuální epidemické situace,“ říká mluvčí univerzity Štěpán Kuděj s tím, že termín je stejný pro všechny fakulty.

Už tento čtvrtek se zájemci dozvědí podrobnosti o studiu na Vysoké škole technické a ekonomické (VŠTE) v Českých Budějovicích. Stejně jako loni na podzim nebo i letos v únoru si ale musejí vystačit pouze s online formou.

„Pro nás je to jedinečná příležitost, jak jim představit školu, kampus a studijní programy. Je nám jasné, že klasická podoba je lepší, ale i virtuální setkání přijali lidé velmi dobře. Akce přilákala širší okruh maturantů, kteří nemuseli řešit dopravu a časový harmonogram,“ hledá pozitiva Klára Havlínová z Úseku vnějších vztahů VŠTE a dodává, že kompletní program bude ke zhlédnutí na portálu YouTube.