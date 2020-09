V simulačním centru pro zdravotníky se figuríny potí a umí i plakat

Od klasické nemocnice je téměř k nerozeznání. Standardní pokoje, sesterna, ale i jednotka intenzivní péče, porodní sál nebo sanitka přesunutá do jedné z místností. To vše nově slouží studentům Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity.

Pouze figuríny na lůžkách naznačují, že se zde budou zaučovat budoucí sestry a zdravotníci. Jenže v nově vybudovaném simulačním centru v Českých Budějovicích s nimi mluví i umělohmotní pacienti.

„Právě to je pro nás velkou výhodou. Podmínky jsou zde srovnatelné s běžným nemocničním prostředím. Všechny části centra máme monitorované a výkony studentů jsou přenášené do kontrolní místnosti a do místnosti pro takzvaný debriefing. Tam sedí zbytek skupiny a hodnotí právě prováděné úkony svých kolegů. To je asi nejdůležitější součást simulační výuky,“ vysvětluje ředitel centra František Dolák.

Srdcem centra je jednotka intenzivní péče, porodní sál s neonatologií a velín, odkud se veškeré interaktivní prvky ovládají. Ty jsou patrné hlavně v případě komunikace s figurínami, které věrně napodobují klasické pacienty. Umí se dokonce potit, plakat, mrkat a dokážou předstírat i epileptický záchvat.

„Uf, mohla bych dostat napít?“ hlasitě oddychuje ženský hlas z figuríny maminky, která právě na porodním sále s pomocí studentek porodila zdravou holčičku – umělohmotnou panenku.

Chování a reakce cvičných pacientů ovládá lektor z velína, který tak může reagovat na zákroky studentů. „Je to zároveň zkouška i pro něho, protože musí umět zareagovat na odchylky studentů od simulačního scénáře,“ dodává Dolák.

Díky komplexnosti se centrum stalo jediným podobným výukovým pracovištěm v Česku. „Přípravy na jeho vybudování začaly už v roce 2015 a inspirovali jsme se například ve Španělsku, Finsku nebo ve Spojených státech," připomíná Dolák.

Celá přístavba budovy fakulty v ulici U Výstaviště vznikala dva roky a stála 58 milionů s tím, že 95 procent pokryly dotace z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.