V Ševětíně obnovili tradici vynášení Morany. Smrtku hodili do rybníka

Na tu Smrtnou neděli Moranu jsme oděli. Po vsi jsme s ní chodili, do vody ji hodili. Hej, hej, hej, už se nevracej!

Zpěv takových a podobných písní se v neděli nesl ulicemi Ševětína na Českobudějovicku. Byla totiž Smrtná neděle, kdy se má podle dávných tradic vynášet ze vsí smrtka Morana symbolizující zimu a temné období. Aby se zbavili všeho zlého a připravili se na nadcházející jaro, vydali se obyvatelé městyse se slaměnou Moranou vyzdobenou barevnými pentlemi k místnímu rybníku.

„Smrt nesem ze vsi, nový líto do vsi. My už zimu nechceme, po vodě ji pošleme,“ prozpěvovala v čele průvodu copatá děvčata z místního folklorního souboru Blaťáček. Ten přibližuje dětem lidové zvyky a obyčeje už od roku 1979.

Tradici vítání jara se před třemi lety rozhodla v Ševětíně obnovit Stáňa Skřičková Jírovcová. „Jako malá jsem také chodila do Blaťáčku, kde jsme při jarních vystoupeních vždycky Moranu vynášeli. Řekla jsem si, proč ji skutečně nevynést. V Ševětíně bohužel nemáme žádný větší potok, po kterém by odplula. Museli jsme proto trochu improvizovat a házíme ji do rybníka,“ přiblížila organizátorka setkání ze spolku Ševětín žije.

K Pazderskému rybníku došel průvod třiceti lidí po půlhodinové procházce. „Připravíme ji na odplutí. Pomůžete nám z ní sundat pentličky a oblečky?“ vyzvala přihlížející děti Skřičková Jírovcová. Za pár okamžiků už odstrojená Morana letěla za radostných výkřiků všech zúčastněných přímo do vody.

„Sluníčko, vyjdi aspoň maličko. Vyjdi z mraků ven a zahřej chladnou zem,“ zvolala jedna z dívek v barevném kroji. Aby ukázaly, že to s vítáním jara myslí vážně, předvedly děti z Blaťáčku na hrázi jarní pásmo plné lidových písní a tanečků.

Moranu pak průvod vyměnil za opentlené vykvetlé větvičky symbolizující jaro a vydal se zpět na náměstí. „Blaťáčků s námi šlo minulý rok víc. Doprovázela je i kapela, která jim zahrála k tanci. Letos je ale spousta lidí nemocných, takže jsme se sešli v menším počtu. Každý rok se ale přidává stále více místních, takže by se z toho mohla jednou opravdu stát místní tradice,“ doufá Skřičková Jírovcová.