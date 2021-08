Ohrožení rybáci si oblíbili umělé ostrovy na Lipně, mají tam 14 mláďat

„V zátoce Hadí luka máme šest ostrovů a na čtyřech z nich je teď sedm hnízd s mláďaty. Loni byly jen čtyři. Když jsme viděli, že se rybákům ostrovy líbí, jeden jsme pro ně speciálně upravili podle návrhu ornitologů. Vytvořili jsme vyvýšený schod, protože rybáci jsou rádi, když mohou být trochu výš nad hladinou,“ říká Milan Muška z Hydrobiologického ústavu Biologického centra AV ČR.

Kontroly ostrovů ze začátku července se účastnili i ornitologové, kteří prohlédli hnízda.



„Deset ze čtrnácti mláďat jsme okroužkovali, u tří to nebylo možné a jedno se teprve klubalo z vajíčka,“ vysvětluje ornitolog z Jihočeské univerzity Jan Riegert, podle něhož je lokalita unikátní také tím, že je položená 725 metrů nad mořem.

„Díky tomu je to nejvýše položené hnízdění rybáků v Česku a vše nasvědčuje tomu, že by se současná populace mohla stát základem pro budoucí fungující kolonii. Zajímavé je i to, že rybáci zahnízdili na člověkem vytvořených stanovištích,“ dodává Riegert.

Rybák obecný je tažný rybožravý pták, příbuzný racka. Ke svému hnízdění si vybírá malé holé ostrovy v rybnících, nádržích nebo na štěrkových nánosech v korytech větších řek. Takové biotopy z české přírody ale postupně vymizely, a tak u nás každoročně hnízdí už jen několik set párů.

Počet jejich kolonií se ale v Česku za posledních dvacet let výrazněji neměnil.



„Občas se nějaká nová objeví a další jinde zanikne. Ale ani na Lipně v tuto chvíli nemůžeme počítat s výraznějším rozšířením. Pokud však zůstanou ostrůvky i nadále takto příhodně upravené, jejich populace by se mohla ještě o něco zvýšit,“ upozornil před rokem Riegert krátce po objevení ptáků na Lipně.

Umělé ostrůvky se poprvé na hladině nádrže objevily na jaře 2017 za účelem zvýšení biologické rozmanitosti a snižování živinové zátěže na Lipně.



Kvůli kolísání hladiny se totiž na březích objevují spíše písčité pláže nebo suťová pole a téměř zde chybí příbřežní oblasti porostlé vodními rostlinami. Ostrovy tak uměle nahrazují tato přirozená stanoviště a poskytují útočiště nejrůznějším druhům ryb, bezobratlých živočichů, rostlin i ptákům.

Lipenská přehrada ale není jediným místem v kraji, kde se nyní rybáci vyskytují. Kolonii se jim podařilo založit také na několika níže položených rybnících – na Dehtáři na Budějovicku nebo na Řežabinci nedaleko Kestřan u Písku. Kromě toho má stálou populaci na několika třeboňských rybnících a v minulosti se objevoval také na rybníku Bezdrev.