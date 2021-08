Dobrodince v autě zabil strom, jejich synovi lidé poslali 1,5 milionu

Byl plný života, který miloval, stejně jako svoji rodinu a práci. Tak vzpomínají kolegové na 43letého grafika Martina, který tragicky zemřel spolu se svou partnerkou 8. července nedaleko Zlivic na Písecku, kde trávil dovolenou.

Shodují se, že byl vždy ochotný každému pomoci. A právě pomocnou ruku nabídl i pár minut před smrtí. Při podvečerní bouři zastavili na silnici vedoucí ze Zlivic na Vráž, aby pomohli neznámým cyklistům, které míjeli.

Do svého auta schovali jejich dvě děti. Vzápětí ale na rozjíždějící se vůz spadl strom. Martin se svou ženou zemřel na místě, děti na zadních sedadlech utrpěly zranění, s nimiž skončily v nemocnici, ale přežily.

O rodiče tak přišel pětiletý syn, o něhož se teď starají prarodiče. Martinův bratr proto založil na serveru GoFundMe online sbírku. Dosud se podařilo vybrat necelých 60 tisíc eur, což je v přepočtu zhruba jeden a půl milionu korun.

„Nesmírně si vážíme vaší podpory, hřeje mě u srdce, kolik lidí, přátel, kamarádů se nám ozvalo,“ uvedl na serveru Martinův bratr. Vybrané peníze chce poslat na speciální účet určený chlapci a prarodičům. „Aby pomohly s výdaji a na další potřeby pro hocha,“ popsal.

Některé suché stromy nechávají stát v lesích

Zpráva o tragédii otřásla i obyvateli obcí Čížová, Zlivice a Vráž, mezi nimiž se neštěstí stalo. A otevřela otázku o stavu tamních lesů.

„Lidé upozorňovali už delší dobu, že jsou tam stromy nahnuté. Při každém větším větru nějaký spadl, ale nebylo to v takové míře jako teď,“ naznačil starosta Vráže Vladimír Huptych.

Také lidi v nedaleké Čížové událost šokovala. „Podle mého názoru se ale na místě, kde došlo k neštěstí, nedalo podobné události předejít. Rostou tam listnáče, nebyly zasažené kůrovcem, ale vzhledem k souhře okolností, množství srážek, podmáčené půdě a pak silnému větru to nemohl strom ustát. Je to tragický osud,“ zamyslel se místostarosta Čížové Roman Čarek.



„A také varování. Když meteorologové hlásí bouřky, lidé by se měli podobným místům vyhnout,“ dodal.

Podle mluvčího Lesů ČR Martina Zajíčka podnik průběžně odstraňuje všechny stromy na svých pozemcích, které by případně mohly ohrožovat lidi nejen u cest.

„Naši zaměstnanci chodí do terénu, spolupracují se starosty, vyhodnocují podněty občanů. Když vidíme, že jsou někde po kalamitě suché nebo oslabené stromy, snažíme se je včas odstraňovat. Je to naše povinnost ze zákona, kterou splňujeme,“ uvedl Zajíček.

Velký problém spatřuje v ponechávání soušek v lesích. „Může to být pro přírodu i prospěšné, jak poukazují někteří ekologové, ale nebezpečí je poměrně velké nejen u silnic, ale hlavně u lesních cest nebo cyklostezek. V případě bouřky pak můžou nevytěžené plochy vést k velkým neštěstím,“ upozornil Zajíček.

S tím souhlasí i ředitel Lesů města Písku Václav Zámečník. „Dnešní trend i dotační tituly, které se chystají, požadují, aby deset až dvacet procent mrtvého dřeva zůstávalo v lesích. EU nám na to chce i přispět. Pokud se ale jedná o stromy u cesty a stane se malér, budou lidé obviňovat lesáky, že tam soušku nechali. Je to na individuálním posouzení,“ porovnal Zámečník.

Lesy města Písku musí zpracovat v Píseckých horách po posledních bouřkách 15 až 20 tisíc kubíků dřeva.

„Nejdříve pracujeme u cest, pak na místech, kde to tak nespěchá. Žádná omezení, co se polomů týká, jsme nevyhlašovali. Když ale návštěvníci vidí, že někde pracuje technika nebo je tam nakloněný strom, neměli by tam chodit,“ shrnul Zámečník.