Dřevěné sochy vyřezává bos, chce být spojený se zemí stejně jako stromy

Ondřej Drábek (55 let) Narodil se 19. února 1967 v Mostě. Vyučil se mechanikem a opravářem pro stroje a zařízení. Do roku 1990 pracoval v podniku Doly V. I. Lenina Komořany. V roce 1990 se z Mostu přestěhoval do Tábora, poté do Soběslavi. Od roku 2000 se plně věnuje dřevořezbě. Bydlí v Choustníku, kde pracuje na louce u své chalupy. Vytváří dřevěné sochy, šachové komplety, reliéfní obrazy, loutková divadla a bytové doplňky. Je potřetí ženatý, z každého manželství má jedno dítě, další tři vyženil a radost mu dělá osm vnoučat.