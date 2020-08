V českobudějovické katedrále uložili ostatky posledního českého krále

Hlavním celebrantem mše svaté, která se uskutečnila ve výroční den narození blahoslaveného císaře, byl českobudějovický biskup Vlastimil Kročil. Účastníci obřadu si mohli poprvé prohlédnout relikviář vytvořený speciálně pro tuto příležitost.



„Budějovice jsou po Staré Boleslavi, Strahovském klášteře a Bouzově dalším místem, kde bude relikviář uložený,“ řekl Petr Samec, mluvčí Biskupství českobudějovického.

Základem schránky, která je dílem uměleckého kováře a restaurátora Pavla Sršně, je kříž postavený na čedičové „kupce“ pocházející z hory Říp. Podle církve symbolizuje tento kříž pevnou víru a odevzdanost do boží vůle, kupka pak jeho vztah k české zemi.

V katedrále zároveň umístili i obraz blahoslaveného Karla I. Olej na plátně o rozměrech 120 krát 80 centimetrů ho zpodobňuje jako posledního českého krále v ornátu a s insignií Řádu zlatého rouna. Autorem obrazu je děkan katedrální kapituly u sv. Mikuláše Zdeněk Mareš.

„Vnímám Karla I. jako člověka, který nikdy neztrácel to, co dnešní člověk ztrácí, a to je vnímání vertikální dimenze života, ten duchovní rozměr, který nám v dnešní době velmi často uniká. Bohužel jsme velmi často strháváni konzumním stylem života a nežijeme naplno,“ uvedl pro ČTK Mareš.

V katedrále byly během její 350leté historie dosud uloženy jen dva vzácné relikviáře – v roce 1670 relikviář s ostatky sv. Auraciána a v roce 2019 relikviář s ostatkem sv. Mikuláše.

Karla I. prohlásil papež Jan Pavel II. v roce 2004 za blahoslaveného, církev ho totiž považuje za vzorem pro evropské politiky díky svému úsilí zajistit mír, sociální spravedlnost, právo a řád. Poslední vládnoucí panovník Habsbursko-lotrinské větve zemřel v roce 1922 v exilu na portugalském ostrově Madeira v necelých 35 letech.