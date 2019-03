Bývalý rakouský císař Karel I. prchl před 100 lety do Švýcarska

Zajímalo by mě, kolik utratíte za jídlo jako rodinka, my jsme čtyřčlenná, dvě děti (větší kluci, co maj furt hlad).V poslední době se nestačím divit co kolik stojí, jak vše hodně zdražuje! Snažíme se jíst docela zdravě. Obden když jdu nakoupit, nákup 500-1000.- a to mi přijde že tam nemám bůhví co, vozík poloprázdný…pečivo, jogurty, mléko, zelenina, ovoce, obden maso, těstoviny, rýže, luštěniny, máslo, sýry, vejce…vybírám skoro vše co je v akci. Máte to taky tak? Utratim prostě pálku za jídlo.