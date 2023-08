Vyčleníme hlídky s výcvikem k rychlé reakci na oznámení, říká šéf strážníků

U policie pracujete celý život. Byl to váš dětský sen?

Ano, policistou jsem chtěl být už od dětství. Vedla k tomu ale dlouhá a složitá cesta. Podmínky vstupu k policii se stále zpřísňovaly a každá návštěva náborového střediska znamenala o požadavek k přijetí navíc. Prošel jsem mnoha policejními funkcemi od ulice až do nejvyššího vedení v Praze. Každá z nich mi něco dala. Ty velitelské byly náročnější. Člověk má velkou zodpovědnost a musí být pro ostatní vzorem.

Jak moc se od sebe liší práce policisty a strážníka? Uplatníte nyní zkušenosti z bývalé kariéry?

V obou případech je to standardní pořádková služba v ulicích. Není to nijak odlišná práce a získané zkušenosti určitě uplatním. Strážník však více řeší běžné situace ve městě, které se promítají do každodenního života občanů. Měl by být vnímaný jako služba, která tu je pro ně.