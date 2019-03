U Českých Budějovic hořel autobus MHD, stejný vůz jako loni v létě

„Požár nám nahlásil řidič autobusu v 6:45. Kolemjedoucí řidiči ho upozornili na dým. On zastavil a všechny nechal vystoupit, protože kouř byl ještě slabý,“ potvrdil mluvčí českobudějovického dopravního podniku Viktor Lavička.

Hořel vůz na lince číslo 19 ve směru do Budějovic.

„Do Litvínovic operační důstojníci vyslali posádky dvou cisteren profesionálních hasičů ze stanice České Budějovice. Dřív něž hasiči k požáru přijeli, všichni cestující stihli z hořícího autobusu MHD značky Solaris vystoupit. Nemáme informaci, že by někdo z 25 cestujících byl zraněn,“ uvedla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Škoda zatím není vyčíslena. Příčinou vzniku požáru byla technická závada. Oheň se objevil v zadní části vozu.

Stejný stroj hořel loni v srpnu. Plameny tehdy vyhnaly cestující z linky 6 v Hrdějovicích (psali jsme zde). Po opravě dopravní podnik autobus zařadil zpět do provozu.

„Tehdy problém vznikl od vysokých teplot na výfuku. Budeme to určitě řešit s výrobcem, protože je to hodně podobné jako minule. Když jsme vůz dostali, tak prošel důkladnou kontrolou a servisem. Bohužel se stalo to samé, takže o tom budeme v rámci smluvních podmínek jednat s výrobcem. Jde o závadu na jednom voze, který teď bude vyřazen,“ dodal Lavička.