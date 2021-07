V Týně nad Vltavou sepsali petici k ubytovně, žádají i vylepšení sídliště

Zatímco radnice slibovala diskusi o tom, co by mohlo paneláky v dezolátním stavu nahradit, nebo zda je nechat opravit, doposud se věc stále nevyřešila.



Smysluplnou debatu se již několik týdnů pokouší rozproudit petice s názvem Šance pro Blanici – šance pro město, která usiluje o řešení komplexu s ohledem na celé sídliště.

Už v polovině června proto její autoři svolali veřejnou debatu, jíž se zúčastnilo několik architektů, kteří se místu věnují. Nechyběla ani část vedení města včetně starosty Iva Machálka (Trikolóra).

Důvodem pro setkání je podle členů výboru mizivá informovanost o tom, co radnice na tříhektarové ploše zamýšlí vybudovat.

Petici za otevření odborné diskuse doposud podepsalo několik set lidí a její autoři nechají archy na několika podpisových místech ve městě až do konce srpna.

„Ani sami zastupitelé nebyli jednotní v plánech, co s areálem udělat. Mám trochu obavu, že město může svou nekoncepční prací zbytečně utratit spoustu peněz. Může se stát, že začne nyní investovat do něčeho, co se bude v dalších letech demolovat nebo znovu předělávat. Zdá se mi, že se v tomto případě řeší problém od prostředku,“ vyjádřil se předseda petičního výboru Milan Šnorek.

Pozvaní architekti se jednomyslně shodli na tom, že před samotnými plány na demolici či rekonstrukci potřebuje mít město odbornou analýzu toho, co daná lokalita či město jako celek potřebují.

Radní už v březnu přišli na jednání zastupitelů s bodem, kterým by posvětili rekonstrukci části jednoho z paneláků, kde by vzniklo 36 bytů pro mladé a začínající rodiny. Jenže právě nepřipravenost bodu jednání plány odsunula na neurčito.

Zjistí počet zájemců o byty

Další z členů petičního výboru, Magdaléna Zatloukalová, se navíc obává toho, kteří lidé budou mít na dostupné bydlení v Blanici nárok. Aktuálně má být – slovy starosty – 45 zájemců o tento typ bydlení.

„Nyní neexistují žádná kritéria, na jejichž základě bude město byty přidělovat, v praxi si tak o ně může zažádat úplně každý. Nehrozí, že by se z tohoto důvodu Blanice mohla stát vyloučenou lokalitou?“ ptala se.

Podle starosty je ale teď důležité teprve zjistit, jaký by o byty skutečně byl zájem. „Nevím, kolik jich nakonec bude třeba. Nechtějte po mně, abych si teď zjišťoval informace o uchazečích, kritéria se nastaví až později,“ oponoval Machálek.

Několik obyvatel sídliště navíc poukazovalo na to, že město chce investovat do ubytovny, ale už několik let nedalo ani korunu do obnovy sídliště.

„Mám pocit, že jsme zcela opuštění, po sídlišti se nedá normálně procházet. Je tam jediné dětské hřiště a neřeší se ani problém nájemních bytů v rukou podnikatelů,“ podotkla obyvatelka sídliště Marcela Kubátová.

Starosta Machálek jí však opáčil, že se takovou otázkou na radnici zabývají. „Řešili jsme možnost sehnat na obnovu celé lokality dotace, ale za poslední tři roky, co jsem ve vedení města, se na takové typy projektů vůbec nic nevypisovalo,“ vysvětlil Machálek.

Podle radní Zuzany Pouzarové (ODS) už se na komplexním plánu nějaký čas pracuje. Architekt Jiří Kobera jej však označil jako naprostou nutnost k tomu, aby se mohla radnice dobrat konkrétního řešení.