Týn nad Vltavou získal od ČEZ zdarma ubytovnu, plánuje tam byty pro mladé

„Dopadlo to nakonec tak, jak jsem si od začátku přál. Získali jsme je od ČEZ zdarma včetně vnitřního vybavení a od 1. prosince můžeme s objekty nakládat dle našeho uvážení. Smlouvy jsou hotové, už jsem je podepsal a chybí už jen podpis ředitele ČEZ, což by měla být formalita,“ shrnul starosta města Ivo Machálek (Trikolóra).

Vedení Týna má s areálem velké plány. Původní záměr počítal s tím, že na místě zůstanou stát dva ze čtyř paneláků. Demolice se nakonec vyhne pouze jedinému z nich, vedle něhož zůstane zachována i budova recepce. Zbylé tři domy společně s tělocvičnou a propojovacími chodbami půjdou k zemi.

„Společnosti ČEZ jsme slíbili, že jim panelák s recepcí necháme k užití ještě příští rok, kdy zde bývají v době odstávky jaderné elektrárny ubytováni pracovníci. Mezitím začneme celý dům od horních pater předělávat na byty,“ vysvětlil Machálek.

Dodal, že takto by měly být upravené dvě až tři patra. Dvou- a třípokojové byty by po rekonstrukci měly sloužit hlavně mladým rodinám.

„Uvidíme, jaký o ně bude zájem. Podle toho se rozhodneme, zda předěláme i zbytek domu. V tuto chvíli zatím nevíme, jaké zásahy v bytech musíme provést. Když jsme to spočítali, vyšlo nám, že by takto mohlo vzniknout až 45 nových bytů,“ popisuje plány Machálek.

Nechtěli, aby ubytovnu koupil developer

Ještě před jednáním města s ČEZ existovalo několik scénářů, jak by budoucnost areálu mohla vypadat. Velmi často byly slyšet obavy z toho, aby celý komplex nekoupil jiný investor a nevybudoval zde ubytovnu pro sociálně slabé.

„Chceme předejít tomu, aby do hry vstoupil jiný developer. Asi nikdo ve městě nechce, aby v Týně podobný objekt byl,“ vyjádřil se k problému už dříve opoziční zastupitel Karel Hladeček (ProTejn).

Jeho slova potvrzuje i starosta Machálek, podle něhož byla právě tato hrozba hlavní motivací, proč o získání Blanice usiloval.

„Neumím si představit, jak by to na Hlineckém sídlišti vypadalo, kdyby se tam nastěhovalo až 260 takových lidí. Teď už jen zbývá dořešit, co vyroste na místě zbouraných domů,“ dodal Machálek s tím, že budoucnosti objektu se bude věnovat komise pro revitalizaci Hlineckého sídliště.

V úvahu připadá výstavba rodinných domů, parkoviště nebo venkovního sportoviště. Podle vltavotýnského architekta Václava Čiháka by bylo vhodné na takovém místě postavit menší rezidenční čtvrť.