Na auto bývalého ředitele šumavského parku spadl za jízdy suchý strom

Bývalý ředitel šumavského parku Jiří Mánek se v úterý večer před půl sedmou vracel z práce po silnici z Horní Vltavice na Kubovu Huť, hlavním tahu z jižních Čech na českoněmecký hraniční přechod ve Strážném.

V lesním úseku mu zničeho nic za jízdy spadl na auto strom. „Byla to shnilá souška. Za mnou jelo auto, které nezastavilo a další auto do stromu lehce narazilo. Obrovsky jsem se lekl, strom padl přes přední sloupek na čelní okno a následně na střechu,“ popsal Mánek.

Při nárazu si pohmoždil krk a od nehody jej odvezla k vyšetření do prachatické nemocnice sanita.

„Nyní mám krční límec, sklo, které se vysypalo do auta, mě poškrabalo. Naštěstí jsem jel sám a měl jsem štěstí, že to nedopadlo hůře. Samozřejmě podle mě by takový strom u silnice být neměl,“ řekl exředitel Mánek.

„Celé mi to potvrzuje, že o lesy je třeba pečovat a nenechávat je hnít ve jménu nějakých ideologií. Zvlášť kolem cest a turistických tras jsou je hloupost ponechávat i stojící stromy k zetlení. My jsme souše za mého vedení kolem cest a tras důsledně odstraňovali,“ dodal Mánek.

Policie, která nyní nehodu vyšetřuje, uvedla, že Mánek měl obrovské štěstí, že nehoda nedopadla hůře.

Podobná nehoda se stala v červnu v Krkonoších, kde spadl na projíždějící automobil obrovský strom. Tři lidé tehdy zemřeli, podle předběžných závěrů policie strom tehdy zlomil poryv větru.