Rekord v hromadném otužování ve stejný čas vytvořilo na Lipensku 114 lidí

Několik desítek otužilců se v sobotním mrazivém počasí svléklo do plavek a na pláži centra Windy Point v Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku se nořili do Lipenské přehrady.

Společně s dalšími zájemci na devíti místech na Lipensku a okolí se totiž rozhodli vytvořit český rekord v hromadném otužování ve stejný čas.

Akce pořádané Turistickým spolkem Lipenska se zúčastnilo dohromady 114 lidí, mimo jiné i v Nové Peci, Horní Plané, Dolní Vltavici, Lipně nad Vltavou, ale také až ve Vyšším Brodě či v Rožmberku nad Vltavou.

Přímo v Černé se mezi ledové kry do vysekaného otvoru nakonec zanořilo třicet mužů a žen. Mezi nimi si zimní koupel přijela užít i spousta lidí ze vzdálenějších míst.

„Dneska mi to přišlo teplé, jsem přeci jen zvyklý z Malše na proudící a studenější vodu. Ale abych si nestěžoval, i tak to bylo dnes skvělé,“ přibližuje se smíchem své pocity Daniel Pelíšek, který k Lipnu dorazil z Českých Budějovic.

Podle jednoho z organizátorů sobotní akce Pavla Pechouška z Turistického spolku Lipenska, však mohlo být číslo ještě o něco vyšší, i když právě do Černé dorazili třeba i lidé z Písku.

„Přemýšleli jsme, zda to celé raději nezrušit. Lidé dnes řeší fatální problémy. Pak jsme si ale řekli, že k tomu není důvod, a uspořádali vše podle plánu. Stanovený rekord je spíše výzvou do příštích let všem dalším otužilcům,“ vysvětluje Pechoušek, který se také vydal do studené vody.

„Vůbec mi to dnes nedělalo problém, protože chodím každý týden s partou kamarádů ve Čkyni na Prachaticku do Volyňky. Jak tady voda stojí, nepřišla mi až tak ledová, zvládl bych asi i studenější,“ popisuje.

Pechoušek doplňuje, že letošní hromadný ponor s názvem „Covide, končíme!“ navazuje na loňskou akci s obdobným titulem „Covide, nezlob mě!“, kdy se zájemci mohli v jednu chvíli otužovat v místě svého bydliště.

„Byl to takový nultý ročník, který jsme uspořádali v době největší uzávěry. Nesměly se přejíždět hranice okresů, takže jsme nabídli otužilcům certifikát online, který vydáváme i letos. Chceme touto akcí podporovat otužování, jež obzvlášť v době covidu posilovalo zdraví a imunitu lidí,“ pokračuje.

Nováčci ledové vodě propadli

„Přiznám se, že jsem si to neměřila, ale někdo z břehu na mě křikl, že jsem tam už dvanáct minut, to je asi můj rekord. Chodím do lipenské vody v zimě dvakrát týdně, takže jsem na místní podmínky docela zvyklá,“ říká pár okamžiků po vynoření Ilona Hovorková, jedna z místních účastnic rekordního zápisu.

Ta s otužováním začala teprve loni. „Takhle dlouho bych tam asi nevydržela, dala bych maximálně pět minut,“ svěřuje se její kamarádka Gabriela Jirsíková a dodává, že do studené vody začala chodit až v září loňského roku. „Vždycky jsem o otužování jen slyšela, ale jednou jsem se odhodlala to zkusit, a nakonec jsem tomu propadla. Ten pocit po vynoření je úžasný,“ říká s úsměvem Jirsíková.

I když si někteří plavci po koupeli prohlíželi krvavé nohy potlučené od ostrých kousků ledu, panovalo podle pořadatelů v Černé i na dalších místech ideální počasí pro studenou lázeň.

Mrazivé odpoledne zpestřila dvojice divadelních představení ochotníků ze Čkyně. Účastníci mohli letos využít také nabídky Českých drah, které zájemce zdarma svezly z několika jihočeských měst k Lipenské přehradě a zpět.