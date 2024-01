Promrzlé pyjavice, budějovičtí otužilci chodí do vody v pruhovaných plavkách

Na sluníčku je celkem teplo, ale jakmile si stoupnete do stínu, ochladí se. Přece jen je leden. Partě lidí všech věkových kategorií to však vůbec nevadí. Pod železničním mostem u Malého jezu v Českých Budějovicích si povídají a v klidu odkládají své svršky.

U řeky Malše mají každou neděli před obědem sraz takzvané Promrzlé pyjavice, českobudějovický oddíl sdružující otužilce. Spojuje je nejen láska k pohybu ve studené vodě, ale také pruhované modro-bílé týmové plavky a pletené kulichy.

„Voda je parádní,“ chválí si, když jeden po druhém po schůdkách lezou do studené řeky. Řeka i vzduch mají přibližně dva stupně nad nulou, otužilci však v klidném tempu plavou až ke 150 metrů vzdálenému jezu. Na břehu se pak zabalí do ručníků a začnou se oblékat.

Promrzlé pyjavice však není jen spolek, který se rád koupe a plave ve studené vodě. Jeho členové i závodí. „Až do roku 2021 to bylo sranda plavání. Ale teď už se účastníme nejen Českého poháru v zimním plavání. Dřív naši členové museli závodit za tým z Brna, což nás mrzelo, tak jsme si založili vlastní spolek,“ usmívá se předsedkyně Promrzlých pyjavic Petra Mahrová.

„Členů máme asi čtyřicet, z toho je třináct aktivních závodníků. I tak máme docela úspěchy, v týmovém pořadí jsme sedmí ze 48 oddílů. V různých věkových kategoriích máme dvě mistryně republiky,“ přidává.

Na závodech otužilci plavou distance 100, 200 metrů, 450 nebo tisíc metrů. Mohou si zvolit techniku kraul či prsa. Loni se Budějovičtí zúčastnili i mistrovství světa u slovinského jezera Bled. Odtud přivezli devět medailí ve třech věkových kategoriích.

„Je to vlastně klasické plavání. Takže my běžně trénujeme v bazénech, akorát musíme být pro závody odolnější ve studené vodě,“ popisuje Mahrová a pomalu se také chystá na ledovou nedělní koupel.

V březnu budou pořádat Český pohár

V Pyjavicích najdete členy od 20 do 82 let, hobby plavce i závodníky. Tím nejstarším je Karel Císař, který sám pamatuje, jak se před více než 40 lety začali lidé u Malého jezu otužovat. Vzpomíná, jak se před mnoha lety ve studené vodě koupala i jeho maminka.

„Od padesátých let bydlím v Budějovicích, to jsem chodil plavat k Velkému jezu. Přes celou zimu se otužuji asi patnáct let. Člověk do toho stáří musí být takzvaně tuhej, musí to přežít. Já si ledovou vodu opravdu užívám,“ těší Císaře, který před chvílí vylezl z vody a pod mostem se pomalu obléká do teplého oblečení.

I v Promrzlých pyjavicích pocítili v době covidu zvýšený zájem o otužování. Ve studené vodě se v pandemii koupal leckdo. „Hodně lidí sice dorazilo, šli si s námi zaplavat dvakrát, třikrát, ale moc jich u pravidelného otužování nevydrželo,“ probírá Mahrová. Přitom by byla nejen ona ráda, kdyby se spolek rozrostl.

Nejen podle lékařů je otužování pro tělesné zdraví prospěšné. „Ne, že bychom nikdy neměli rýmu. Ale nedrží se nás deset dní, ale třeba jen dva. Na celkové kondici i zdraví je otužování hodně znát,“ shodují se plavci na břehu řeky Malše.

Vrchol sezony bude mít českobudějovický oddíl na konci března. To budou Pyjavice pořádat už podruhé jeden z podniků Českého poháru v zimním plavání. Závody mají na programu v sobotu 23. března u soutoku Malše a Vltavy v centru Českých Budějovic. „Loni k nám přijelo na sto šedesát plavců a letos očekáváme do dvou set účastníků,“ přibližuje Petra Mahrová.