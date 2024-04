Park u planetária čekají změny, na molu nad soutokem mohou být svatby

„Plot jsme přes deset let využívali jako výstavní plochu. Mezi místními byla oblíbená. Abychom je o to do budoucna nepřipravili, přesuneme výstavu na nové panely. Ty budou stát volně v prostoru, aby nenarušovaly celistvost parku a nebránily volnému průchodu,“ přiblížila ředitelka hvězdárny Jana Tichá.

Doplnila rovněž, že novou výstavní plochu bude tvořit dvacet panelů, na nichž se jako první představí snímky pořízené vesmírným dalekohledem Jamese Webba. Ten dokáže zachytit i infračervené záření a představí tak divákům vesmír ze zatím nepoznané perspektivy.

Jejich instalaci chtějí zástupci planetária stihnout ještě před začátkem letní olympiády dětí a mládeže, která do města zavítá na konci června.

„Součástí výstavy bude také realistický model Webbova dalekohledu, který umístíme v budově. Zároveň už promýšlíme témata dalších expozic. Chceme se zaměřit například na srovnání mikro a makro světa nebo vtipy ze světa astronomických a fyzikálních jevů,“ láká Tichá s tím, že u planetária zůstanou i modely planet sluneční soustav. Kvůli lepší přístupnosti areálu je však přesunou do jiné části parku.

Železný plot se roky nezamlouval budějovické radnici, která usilovala o jeho odstranění. To se však kvůli složitým majetkovým poměrům rozloženým mezi město, kraj a Státní pozemkový úřad dlouho nedařilo. Nyní se však všechny tři strany dohodly.

Planetárium bude nadále spravovat krajský úřad, avšak veškeré okolní pozemky se převedou pod město, které tak může začít pracovat na rozvoji této opomíjené lokality.

Plánuje dětské hřiště s vesmírnými motivy

„Plot měl své historické opodstatnění, ale rozbíjel celistvost parku a bránil rozvoji lokality. Díky jeho odstranění jsme již mohli obnovit mlatovou cestu vedoucí na soutok Vltavy a Malše. Je to klenot našeho města, ze kterého je krásný výhled na historické centrum. Místo ale bylo zanedbané a lidé se tam nemohli pořádně dostat,“ říká náměstek primátorky Lubomír Bureš s tím, že radnice plánuje v Háječku i další změny.

Blízko planetária má v příštích měsících vzniknout nové dětské hřiště s vesmírnými motivy, na jehož podobě pracuje ředitelka Tichá. „Měl by tam být velký model Země, po kterém by děti mohly lézt. Kromě toho by prezentoval, že naše planeta není jen koule ve vesmíru, ale její povrch je zvrásněný a nerovnoměrný,“ popsala.

Péče se má dočkat rovněž část parku, v níž se dochovalo několik více než sto let starých stromů či mnoho vzácných a netradičních rostlin a keřů. „Doplníme ji o novou výsadbu keřů a trvalek, která by měla usměrnit pohyb návštěvníků. Také tam chceme vybudovat naučnou stezku, která je o vzácných rostlinách a stromech poučí zábavnou formou,“ představil změny Bureš.

Příští rok pak město začne na soutoku budovat dřevěné molo, jež bude sloužit zároveň jako vyhlídkový bod. „Povodí Vltavy v místě již vyčistilo břehy a my nyní řešíme stavební povolení. Stavba bude náročná, bude potřeba do vody umístit piloty, a tak práce nezačnou dřív než v roce 2025,“ sdělil náměstek. „Je to krásné místo, kde by se mohly konat i menší svatební obřady,“ naznačil.