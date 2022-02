Opilý cizinec naboural v noci několik aut, nadýchal přes dvě promile

Čtyřiadvacetiletý cizinec jel po půlnoci budějovickou čtvrtí Nemanice. Z Pražské třídy mířil Opatovickou ulicí a před jedním domem nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem.

„Vyjel vpravo mimo komunikaci a následkem toho dostal smyk. Přejel do protisměru, kde narazil do zaparkovaného osobního vozidla. To se po střetu odrazilo a poškodilo oplocení domu, kapličku na plyn a rozvodnu na elektřinu,“ popsala policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Nárazem byl řidič se svým vozidlem odhozen na další zaparkované auto, přičemž se jeho vůz přetočil na střechu a zůstal stát na silnici.

Policisté u cizince provedli dechovou zkoušku, která opakovaně prokázala více než 2,1 promile alkoholu v dechu. Řidič utrpěl při nehodě zranění.

„Celková škoda, kterou svojí riskantní jízdou způsobil, dosáhla výše 260 tisíc korun. Policisté navíc zjistili, že u sebe neměl řidičský průkaz a že vozidlo, ve kterém jel, mělo neplatnou technickou kontrolu. Muže podezřívají z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ doplnila Schwarzová.