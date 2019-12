V Táboře výrazně zdražili svoz odpadu, obyvatelé si připlatí 146 korun

Zastupitelé města nárůst poplatku schválili na pondělním jednání. Bylo to však těsné, pro bylo 14 z 26 přítomných členů. Dohady o zdražování trvaly hodinu a půl a v jednu chvíli připomínaly bitvu starostů. To když se do debaty pravidelně zapojovali čtyři poslední šéfové radnice včetně toho současného.

Vedení města, kde žije asi 35 tisíc obyvatel, vysvětlilo úpravu vyhlášky tím, že bude v budoucnu stále dražší skládkování a náklady na nakládání s odpadem rychle porostou. Zvýšením sazby hodlá radnice vybrat o pět až šest milionů ročně více.

„Nynější čísla nám ukazují, že na poplatcích vybereme okolo 20 milionů korun ročně. Náklady přitom převyšují 37 milionů. Obec vždy nějakou částkou přispívá. My nyní navrhujeme zvýšit cenu o třetinu z toho, co musí uhradit město z rozpočtu,“ spočítal starosta Štěpán Pavlík (Tábor 2020).

Ještě upozornil, že úpravou vyhlášky budou od poplatku nově osvobozené děti do tří let. „Doposud to bylo do jednoho roku. A stanovujeme také termín jednorázové splatnosti do konce května. Ulehčí to administrativu, ale i nadále bude možné domluvit se na splátkovém harmonogramu,“ navázal Pavlík.

Opoziční zastupitelé argumentovali, že tímto krokem jen radnice odradí mnoho obyvatel od třídění odpadu. „Takhle občany nemotivujeme. Nemohu pro to hlasovat,“ varoval zastupitel Václav Ebert (KSČM) s tím, že ví o lidech, kteří po zdražení třídit přestanou, a bude jich podle něj hodně.

S kritikou přišla také exstarostka a zastupitelka z řad opozice Hana Randová (SNK Tábor sobě).

„Loni jsem interpelovala a žádala pana místostarostu Václava Klecandu o informace, jak se nové vedení města k této problematice postaví. Buch, a máme tady po roce vánoční dárečky v neprospěch občanů Tábora. Očekávala jsem širší diskusi. Teď slyším jen o nárůstu. Zajímalo by mě, jak si třeba město hlídá podnikatele a to, jak nakládají s odpadem. Bez řádné analýzy nemohu rozhodnout,“ zdůraznila Randová.

V Českých Budějovicích platí 680 korun

Vedení oponovalo, že podklady k projednávanému bodu jsou dostatečné a nabité čísly, a místostarosta Klecanda (Piráti) doplnil, že bude brzy k dispozici i podrobná analýza, kterou pro město zpracovává odborník.

„Navíc Tábor není jediný, kde se taková částka bude platit. Například ve srovnatelně velké Třebíči je to 648 korun, v Českých Budějovicích 680 korun, stejně tak v Týně nad Vltavou,“ vypočítal Klecanda.

Některé kolegy tím vůbec neuspokojil a dočkal se jen reakce, že záměrně vybírá místa, kde se platí podobné sumy. „To je účelové. Proč jste nezmínil třeba Strakonice (260 korun za rok, pozn. red.). Není nezbytné zdražovat. Uvědomte si, že třeba pro pětičlennou rodinu už to navýšení může znamenat 730 korun za rok, a to není nezanedbatelná částka,“ konstatovala opoziční zastupitelka Soňa Šicnerová (ANO).

Další uváděli, že zdanění občanů už je dost veliké, a tak by nemělo dál růst. Někteří upozornili, že když má Tábor skoro nejdražší vodu, tak by mohl mít naopak co nejlevnější svoz odpadu. Dostalo se i na to, že táborští neplatiči dluží za vývoz popelnic městu už 11 milionů korun. Ty jsou však velmi složitě vymahatelné, protože se mnohdy jedná o lidi, kteří čelí exekucím.

V budoucnu budou pravděpodobně ke zdražování přistupovat všechna města. Skládkování bude totiž stále dražší. Obce tak budou tlačit na to, aby se co nejvíce odpadu vytřídilo, případně ho využijí jako palivo ve spalovnách.