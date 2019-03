Zapalovače bez ohně a nerozbitná skla. Budějovice mají novou psychiatrii

Psychiatrické oddělení českobudějovické nemocnice se stěhuje do nových prostor. Míří do historické budovy v horním areálu, která prošla obnovou za 230 milionů korun. Na nové adrese si pacienti a personál psychiatrie v českobudějovické nemocnici budou připadat, jako by opustili trabant a dostali mercedes.