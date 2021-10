Řidička vjela do pruhů uzavřených kvůli opravě, náraz do svodidel nepřežila

Proč žena ve věku 53 let vyjela do uzavřeného úseku komunikace, policisté zjišťují. Mohlo se to stát hned z několika důvodů a do nehody mohou být zapletená i další vozidla, policisté okolnosti vyšetřují.

Nehoda se stala v 15.45 hodin na silnici I. třídy I/20 na okraji Písku směrem na Prahu. „V místě, kde se pracuje, narazila do betonových svodidel,“ sdělila jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

K nehodě vyrazily dvě pozemní posádky záchranné služby a také vrtulník. „Po nárazu ve voze zůstala zaklíněná žena středního věku. Bohužel při nehodě utrpěla závažná poranění a došlo u ní k selhání základních životních funkcí,“ popsala mluvčí jihočeských záchranářů Zuzana Fajtlová.

Po vyproštění z vozu se záchranáři pokoušeli ženu oživit, avšak navzdory resuscitaci vážným poraněním na místě podlehla.



Případem se zabývají písečtí kriminalisté a policisté. Hledají důležitého svědka, který úsekem projížděl bezprostředně před nehodou v SUV značky Mercedes, tmavé či černé barvy.

„Mohl by poskytnout zásadní informace k průběhu nehody. Zároveň se obracíme na řidiče, kteří mají ve vozidle palubní kameru a místem nehody v inkriminované době projížděli, aby se policistům ozvali na linku 158,“ zdůraznila policejní mluvčí.