Za války rostly v zámeckých zahradách kedlubny a zelí, říká zahradník

I když v zimě je českokrumlovská zámecká zahrada pro návštěvníky zavřená, tým zahradníků má pořád co dělat. Ženy se starají o kytky ve sklenících, a když padá sníh, pomáhají svým kolegům uklízet cesty.

„Muži dělají hrubé práce. Topí ve skleníku, připravují substráty, záhony a ten, kdo má službu, jezdí a protahuje cesty v celém zámeckém areálu, který je přístupný pro veřejnost,“ říká Jiří Olšan, vedoucí zahradník krumlovské zámecké zahrady.

Zimní období využívají zámečtí zahradníci také k údržbě traktorů, sekaček, křovinořezů, pil a další techniky a mechanizace, s jejichž pomocí se o jedenáctihektarovou zahradu i ostatní zámecká prostranství starají.

„Samotnou zahradu máme zavřenou, protože by nám lidi padali na schodištích. A abychom schody, rampy a cesty pořád solili, mi přijde zbytečné. Areál si taky potřebuje odpočinout a zároveň lépe ochráníme květinové záhony, které tam jsou přes zimu,“ popisuje.

Jiří Olšan (61 let) Rodák z Kaplice je absolventem Vysoké školy zemědělské v Brně (dnes Mendelova univerzita), vystudoval její zahradnickou fakultu. Po promoci žil dva a půl roku v Českých Budějovicích a projektoval jako zahradní architekt zahrady a parky ve Státních statcích Šumava. V roce 1985 se přestěhoval do Českého Krumlova, kde se stal zahradníkem zámecké zahrady. Je pracovníkem Národního památkového ústavu a jako vědec se zabývá především historií zámecké zahrady. Je spoluautorem publikací Český Krumlov. Od rezidenčního města k památce světového kulturního dědictví (s Martinem Gažim a Petrem Pavelcem) a Proměny zámku a parku Červený Dvůr (s Kateřinou Cichrovou). Stojí i za obnovou klášterních zahrad v centru Krumlova. Je ženatý a má tři děti ve věku 35, 34 a 17 let. Mezi jeho záliby patří příroda, historie, beletrie, tanec, zpěv a divadlo.

A není jich málo, je tam patnáct tisíc macešek, pomněnek a sedmikrásek. Kromě nich ještě tulipány a narcisy. „Když je to schované pod sněhem, naši návštěvníci to nevnímají jako něco, co je třeba chránit. Speciálně asijští turisté se snaží na každý kopeček vylézt a vyfotit se tam, takže jsme měli problém, že nám chodili po záhonech a ničili je,“ líčí šéf desetičlenného kolektivu zahradníků krumlovského zámku.

Přes 30 let v zámecké zahradě

V zimě má víc času i na badatelskou práci v archivech, díky níž získává k letitým praktickým zkušenostem v zahradě i přehled o tom, jak v ní hospodařili jeho předchůdci. Tyto poznatky využívá například při obnově historických sbírek rostlin nebo vytváření zahradnického muzea.

Přitom když do zámecké zahrady v roce 1985 nastoupil, byla v ní spousta věcí zanedbaných - od provozního zázemí až po oranžerii a skleníky. Oranžerie neexistovala, byla zbořena už ve 30. letech minulého století ještě za vlády knížete ze Schwarzenbergu a dostavovala se až po roce 1990.

„Pak tam byly staré ananasové skleníky z doby kolem roku 1840, opravené 1955. Byly použitelné, ale taky to nebylo optimální, protože bez velké údržby fungovaly už třicet let. Prostě v zahradě nebyl při mém nástupu jediný objekt, který by byl ve slušném stavu,“ vzpomíná Olšan.

Obnovují sbírku kamélií

Ve sklenících se tři sta roků pěstovalo všechno, co bylo třeba nasázet, ale i exotické výpěstky. „Rostly v nich sazenice pro zámeckou zahradu plus exotické rostliny, jako sbírky a také pomerančovníky, citroníky, ananasovníky. A k tomu zelenina a bylinky,“ vypočítává Olšan.

Jenže exotické rostliny se přestaly pěstovat, protože oranžerie dosloužila a ananasové skleníky vydaly poslední úrodu naposledy v roce 1939. „Během války pak byly všechny prostory, kde se dalo něco vypěstovat, použity pro pěstování kedluben a zelí. Všechny zahrady byly rozparcelovány pro městské obyvatelstvo, aby přežilo válku,“ přibližuje zámecký zahradník.

Při jeho nástupu se v kdysi voňavých a barvami hýřících sklenících krčilo jen pár fuchsií a exotických rostlin. Původní sbírka téměř zmizela. Proto Olšan začal s kolegy skleníky opravovat, znovu postavili a zrekonstruovali do původní podoby oranžerii a začali je znovu plnit.

„Dneska máme zhruba 900 rostlin a skoro 100 druhů. Obnovujeme i sbírku kamélií, která byla pro Krumlov typická. Víme, že v oranžerii kolem roku 1858 bylo 750 kamélií různého druhu. A naší ambicí je historickou sbírku obnovit a ukazovat ji lidem. Teď máme 200 druhů kamélií a 90 různých odrůd,“ srovnává.

Zajímavosti z historie a proměn krumlovské zámecké zahrady v čase zná do detailů a přesně ví, co jeho předchůdci pěstovali a dodávali na zámecký stůl. Je na něm vidět, že práce je zároveň jeho koníčkem.

„Připravujeme ukázkové záhony a pařeniště, kde budeme pěstovat zeleninu v sortimentech, které známe z archivních pramenů. Víme, že zámecký zahradník v první polovině 18. století odváděl do kuchyně jako hlavní sortiment kapustu a k tomu kupodivu artyčoky, což je docela komplikovaná kultura, protože artyčoky se v podhůří Šumavy obtížně pěstují,“ připomíná Olšan.

V zimě má čas na oblíbený tanec

Jako památkář doufá, že se letos podaří zahájit obnovu rokokového letohrádku Bellarie. Jeho stavebně technický stav označuje jako zoufalý, zatékají terasy, pláště jsou poškozeny zemní vlhkostí a celý objekt potřebuje rekonstrukci.

„Obnovu Bellarie můžeme zahájit poté, až skončí divadelní sezona před otáčivým hledištěm, a to je letos 8. září. A můžeme začít dělat první práce a pracovat do začátku divadelní sezony 2020, protože v tom roce je ještě využívání Bellarie jako zázemí pro Jihočeské divadlo ošetřeno smlouvami. Opravy budou určitě pokračovat i v dalších letech a to je pak věc na další jednání s divadelníky,“ plánuje.

Jako šéf zámeckých zahradníků přiznává, že sám si nedokáže krásu starobylé zahrady moc užít. „Pravda je, že když se v ní rozhlédnu, pořád vidím práci. Takže to, že si zahradník neodpočine ve své vlastní zahradě, je stoprocentně pravda. Ale ve chvilkách pohody si dokážu užít i toho, že jsem někde pod starými stromy, fouká vítr a listí ševelí anebo v noci svítí měsíc nad rybníkem,“ líčí Jiří Olšan.

Už se těší, že s příchodem jara si užije tradiční týdenní pobyt v Itálii, kde se bude moci kochat tamními zahradami bez profesního zatížení, co by potřebovaly vylepšit. Ani zimní sezona však není špatná, protože si může s manželkou užít dosyta oblíbené taneční sezony.