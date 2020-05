Při pružnější reakci státu jsme mohli být dál, říkají vývojáři dýchací masky

„Automobilky, se kterými spolupracujeme, zavřely. To nás ovlivnilo, protože poptávka po našich službách pochopitelně poklesla. Rozhodli jsme se pustit do výroby štítů a pak i masek,“ vysvětluje Václav Čížek, výkonný ředitel firmy, která se mimo jiné věnuje konstrukčním a vývojovým pracím, metrologii či 3D tisku.

Výroba masky, která chrání před neviditelným virem, byla proto výzvou.

„Za vzor jsme si vzali ty průmyslově vyráběné a začali dělat první. Existuje norma, kterou jsme si nastudovali a řídili se jí. Problém byl hlavně čas, vše vznikalo rychle,“ vzpomíná Čížek.

Co podnikatele zklamalo, byla pomoc státu. „Vláda vypsala dotace, a výsledek? Podali jsme to před zhruba měsícem, několikrát jsme to předělali a cílili na to, že potřebujeme peníze na vývoj, a několik týdnů se nikdo neozval. Vyrozumění, že byla dotace na vývoj polomasky schválená, přišlo 21. května. Na pomoc státu se proto přímo nespoléháme, to bychom teď neměli nic,“ tvrdí Čížek.

„Udělali jsme vše pro to, abychom nemuseli poslat zaměstnance domů na šedesát procent mzdy a zároveň pomohli v krizové situaci. Vývoj by přitom mohl být mnohem dál, kdyby stát reagovali rychleji. Máme přece jen dál závazky vůči zaměstnancům a nemůžeme ostatní aktivity zrušit a dělat jen masky,“ komentuje situaci.

Pomohli antropologové

Firma mimo jiné musela získat tvar obličeje, s čímž pomohli antropologové. „Pak jsme řešili, jak se v tom bude dýchat, kde musí být průduchy a tak dále. Jezdili jsme na zkušebnu a masku postupně vylepšovali,“ popisuje Čížek.

Vývoj se odehrával v Českých Budějovicích, zatímco samotnou výrobu prováděla společnost v Mladé Boleslavi. K tomu přibyly také cesty na sever Čech. S Technickou univerzitou v Liberci totiž nyní firma vyvíjí nanofiltr.

„Vývoj tam ještě pokračuje. Díky certifikaci může jít nyní do prodeje maska a na tomhle dál pracujeme. K masce budeme nabízet filtry od našeho partnera, které stojí zhruba stejně jako klasický respirátor. V tomhle případě ale vydrží šest dnů, zatímco respirátor používáte jeden den,“ upozorňuje obchodní zástupce firmy Milan Koblas.

Životnost doporučuje výrobce filtru. Ten je ale možné na masce měnit. Výrobek zároveň umožňuje přišroubovat jakýkoliv jiný typ. Cena za masku i filtr by měla vyjít do jednoho tisíce korun.

Firma Syscae nyní oslovuje zdravotní zařízení a firmy. „Uvědomují si, že může přijít další vlna, a nikdo nechce, aby se výroba znovu tak výrazně omezila,“ uvádí Koblas. Výrobek budou možná používat i zaměstnanci Škoda Auto, která by si ho vyráběla sama. Firma Syscae o tom nyní s automobilkou jedná.