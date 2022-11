Doba je zlá, ale provoz neomezíme, zní z lyžařských areálů. Většina zdraží

Sněžná děla už jsou na sjezdovkách, ale letos je provozovatelé lyžařských areálů spustí, až si budou jistí, že mrazy potrvají delší dobu. Kvůli velkému nárůstu cen za energie musejí šetřit.

Novinky ve Skiareálu Lipno jsou zaměřené na zefektivnění přípravy svahů - nakoupili osm děl a rolbu se speciální technologií, která sleduje výšku sněhu na svazích.

„Měří ji s přesností na centimetr. Řidič rolby tak přesně vidí, kde má sníh ubrat a kam ho přihrnout. Tím se šetří náklady na jeho výrobu,“ upřesnil ředitel areálu Matěj Kratochvíl.

Mezi další vylepšení patří nové nástupní a výstupní stanice lanovky vedoucí od parkoviště na vrchol Kramolína. Ta nyní prochází generální opravou. Celková výše investic se pohybuje kolem 30 milionů korun.

Areál už také zveřejnil ceny skipasů na nadcházející zimu. Ty celosezonní zůstávají stejné, většina ostatních zdražila v průměru o osm procent. Například jednodenní permanentka pro dospělého v top sezoně (vánoční a jarní prázdniny) stojí 1 190 korun. Výhody lze získat u vícedenních skipasů. Kdo si je koupí na dva a více dnů, má v ceně večerní lyžování. Permanentka na čtyři a více dnů nově zahrnuje i vstup na Stezku korunami stromů.

„Protože jsme rodinný areál, snažíme se tuto skupinu návštěvníků podporovat. Jednodenní víkendový rodinný skipas bude levnější než v minulé sezoně,“ upozornil na další novinku Kratochvíl a dodal, že areál musel do ceny jízdenek promítnout stávající ekonomickou situaci.

Na Zadově staví novou nádrž

Ceny skipasů museli zvednout i v Lyžařském areálu Zadov, kde stoupnou v průměru o 10 až 15 procent. Kompletní ceník zatím dolaďují, ale jednodenní permanentka pro dospělého v hlavní sezoně (18. až 24. prosince a 3. ledna až 3. února) bude stát 790 korun. Loňskou zimu byla za 680.

„Za elektřinu budeme platit o 200 procent víc než minulou sezonu. A ta je pro nás nejdůležitější, protože pohání lanovky, vleky i děla. Proto jsme museli zdražit. Ale o omezení provozu jsme neuvažovali. Beze změn zůstane i večerní lyžování, protože se na něj sjíždějí lidé i ze stokilometrové vzdálenosti. Zvykli si, že na ně čeká upravená a kvalitně osvětlená sjezdovka,“ popsal ředitel zadovského areálu Luděk Sáska.

„Ceny rostou všude, tak uvidíme, jak se to projeví na návštěvnosti. Ale Češi jsou lyžařský národ, myslím, že si hory neodpustí,“ dodal.

Letos návštěvníky Zadova novinky nečekají, ale pracuje se na té, která od příští zimy pomůže se zasněžováním - budují novou nádrž na vodu pro děla.

„Práce měly začít už v dubnu, ale nakonec se dělníci do stavby pustili až v srpnu. Proto ji uvedeme do provozu až za rok,“ vysvětlil Sáska a dodal, že nádrž bude stát kilometr od sjezdovek na Kobyle, pojme 20 tisíc kubíků vody a vyjde na 80 milionů korun.

Plovoucí ceny na Monínci

Monínec na Táborsku býval v minulých letech prvním areálem, který zahajoval sezonu. Díky speciální technologii na výrobu sněhu se tam lyžovalo od půlky listopadu. To letos neplatí. „Je to hodně náročné na spotřebu elektřiny, navíc byl extrémně teplý říjen,“ upozornil ředitel střediska Jaroslav Krejčí.

V areálu přes léto zapracovali na tom, aby jejich soustava děl dokázala vysněžit svah co nejrychleji. „Ještě uvažujeme o satelitním hlídání výšky sněhu pro rolbu. To také šetří elektřinu i naftu,“ vysvětlil Krejčí.

A hlavní novinkou bude začátek spolupráce s věrnostním programem Gopass, takže lyžaři musí počítat s plovoucí cenou jízdného. „Zjednodušeně řečeno, v pondělí a úterý budou permanentky levnější než o víkendu, nebo když má někdo zamluvenou dovolenou na únor, tak se mu vyplatí koupit skipasy teď,“ popsal Krejčí.

Na sezonu se chystá i parta vlekařů na Kvildě. Se změnou provozu nepočítají, skipasy zdraží v průměru o deset procent. Udělali drobné úpravy v tarifech pro rodiny s dětmi, protože právě to jsou nejčastější návštěvníci sjezdovek uprostřed známé šumavské obce.

„Největší alchymie bude práce se sněžnými děly. Kvůli drahé elektřině se budeme snažit být co nejvíc efektivní, abychom využili ideálních podmínek pro zasněžování,“ popsal vedoucí provozu Richard Jirouš. Dodal, že nové bude občerstvení u dolní stanice vleku, kde místo stanového přístřešku stojí dřevěná bouda.

Provozovatelé lyžařského areálu ve Frymburku u Lipenské přehrady jsou na zimu také nachystaní. Ale přiznali, že řešili, jestli letošní sezonu raději neodpískají. „Nakonec jsme se rozhodli, že do toho půjdeme. Provoz areálu jsme obnovili před několika lety, tak jsme nechtěli dělat pauzu, protože lidé se k nám naučili jezdit. A minulá zima byla co do návštěvnosti skvělá,“ konstatoval za provozovatele Michal Černocký.

Před zimou koupili novou rolbu a sněžné dělo, které postavili na bobovací svah. Ceník skipasů zveřejní v prosinci v závislosti na cenách elektřiny.

Hochficht má 130 děl

Lyžování kvůli energetické krizi a inflaci podraží i na rakouském Hochfichtu. Ceny skipasů vzrostou v průměru o devět procent. Jednodenní permanentka pro dospělého bude stát 47 eur.

Sto třicet děl už je na sjezdovkách připravených, aby s příchodem mrazů začala pracovat. „Dříve jsme vyráběli velké hromady technického sněhu po celém svahu, letos budeme efektivnější díky měřicím technologiím umístěným v rolbách,“ uvedl Gerald Paschinger, ředitel skiareálu, a dodal, že Hochfichtu se vyplatí, že v minulých letech nejvíce investoval především do modernizace zasněžovacího systému, který dokáže ušetřit až 20 procent nákladů na energie.