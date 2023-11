Může ji spustit i plísňový sýr nebo čína. Neuroložka o migréně a její léčbě

Lucie Pokorná pracuje již deset let na neurologickém oddělení strakonické nemocnice, kde se specializuje primárně na diagnostiku a léčbu bolestí hlavy.

Migréna, to asi není obyčejná bolest hlavy, která občas trápí každého, že?

Je to jedno z nejčastějších neurologických onemocnění a opravdu to není jen obyčejná bolest hlavy. S migrénou souvisí řada doprovodných příznaků, které pacientům výrazně zhoršují kvalitu života.