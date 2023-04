Chatu na Libíně chtějí otevřít do dvou let, oprava se ale komplikuje

O koupi chaty za 8,6 milionu korun rozhodlo prachatické zastupitelstvo už v roce 2019 a od té doby se řeší podoba opravy.

Původní cíl zastupitelů a architekta Michala Fišera, který zpracovával studii obnovy libínské chaty, byl nejen opravit restauraci, ale hlavně také oživit místo pro ubytování hostů. To však nebude tak jednoduché, jak se zpočátku zdálo. První překážkou je výrazné zvýšení nákladů na opravu. Ještě horší je fakt, že v lokalitě není dostatek pitné vody pro provoz obou zařízení.

Proto se chtějí radní soustředit zatím jen na centrální budovu, která má sloužit jako restaurace. „Podle mých informací se nepodařilo najít dostatečné množství vody zkušebními vrty. Proto město nezískalo stavební povolení pro provoz jak restaurace, tak ubytování. Proto se nové vedení města snaží přizpůsobit situaci a rozhodlo se usilovat alespoň o zprovoznění restaurace,“ komentuje bývalý starosta města a současný zastupitel Martin Malý (Nezávislí).

Podle plánů architektů by se po rekonstrukci například měl navýšit počet míst v restauraci ze 60 na 92 lidí, včetně prosklené terasy. Právě kvůli větší kapacitě bude nutné přestavět celé přízemí. Zmizí společenská místnost s krbem, kde bude nově kuchyně. Počítá se také se zbouráním současné terasy a s vybudováním přístavby. Zmizí i staré parkoviště, kde bude garáž s kolárnou. Vedle ní pak vznikne nové stání pro třináct aut.

„Dokončení projektové dokumentace a povolení plánujeme na počátek roku 2024. Pak vyhlásíme veřejnou zakázku na zhotovitele a následně se začne s přestavbou. Restaurace na vrcholu Libína by mohla začít fungovat v létě 2025,“ věří starosta města Jan Bauer (ODS).

Pokud plány vyjdou, chata se vrátí do provozu až téměř šest let po její koupi. Nyní už je přitom zavřená zhruba čtrnáct let. Vedlejší budova, takzvaná dependance, bude podle Bauera projekčně připravená pro ubytování. Řešila by se však až při další rekonstrukci.

Kdy to nastane, nikdo nechce odhadovat. „Nedostatek vody se dá případně vyřešit i jiným způsobem, než byly hloubkové vrty. Dal by se třeba přivést vodovod z Libínského Sedla, kde je vody dostatek. Je to jedna z možností, ale samozřejmě mnohem dražší,“ zamýšlí se Malý.

Další variantou by podle něj mohlo být postavení malého vodojemu. „Musel by mít dostatečnou kapacitu a čerpala by se do něj voda ve chvílích, kdy se nevyužívá. To jsou příklady, se kterými by pak město dostalo povolení i na druhou část oprav. Neznamená to tedy, že se budova zakonzervuje a nikdy neopraví,“ ujišťuje Malý.

Bývalý starosta se více obává toho, že ani po nákladné rekonstrukci se nenajde nikdo, kdo by chtěl areál provozovat. „Mít pouze restauraci na vrcholu Libína, kam nevede ani lanovka, bude pro byznys případného nájemce velké minus. Navíc to bude energeticky náročné a chybí i příjezdová cesta,“ bilancuje Malý.

Zároveň upozorňuje na fakt, že půjde o velmi drahou investici, která se městu jen tak nevrátí. Do této chvíle už ho stála libínská chata 11 milionů korun. Přestavba se odhadovala na dalších 20 milionů. Suma však při neustálém zdražování nejen stavebních materiálů může být ještě mnohem vyšší.

„Varoval jsem před tím, už když se to mělo kupovat. Ale byl jsem přehlasován. Není to jen o kupní ceně, ale projektová dokumentace do této chvíle stála dva miliony korun a musí se předělat. Nákladné byly i vrty. Jsem tedy zvědavý, jak místní ocení restauraci za minimálně třicet milionů korun,“ uzavírá bývalý starosta.