Opravu chaty na šumavském Libíně ovlivní zásoby vody i podzimní volby

Už řadu let je chata na hoře Libín u Prachatic společně s okolními budovami opuštěná. Při pohledu na bývalou restauraci nebo na pokoje pro hosty je jasné, že nákladná rekonstrukce je nezbytná.

Původně se počítalo s částkou 20 milionů korun. To však podle slov starosty města Martina Malého platilo před navyšováním cen materiálu a prací. Na kolik rekonstrukce skutečně vyjde, si nyní netroufá odhadovat.

Starosta zároveň dodal, že bude záležet na novém vedení města, které vzejde z podzimních komunálních voleb, zda vůbec a v jakém rozsahu se město do oprav pustí.

„Stále projektujeme. Abychom mohli podat žádost o stavební povolení, musíme doložit, že je v lokalitě dostatečné množství pitné vody pro budoucí zásobování restaurace i penzionu. Nyní budou dělníci provádět hloubkové vrty. Až pak budeme vědět, kolik vody jsme nalezli. Poté můžeme podat žádost o stavební povolení,“ uvádí.

Do konce léta by mělo být jasné, zda se v krajině voda nachází. Povolení už by pak nemělo nic bránit. „Letos se opravovat rozhodně nezačne. Pokud vše vyjde podle plánů a dostaneme správný hydrologický posudek, tak teprve požádáme o stavební povolení,“ sděluje starosta Malý. Následně už bude vše připravené pro soutěžení zhotovitele a zahájení stavby.

Zda se radnice do oprav pustí, bude záviset také na rozpočtu města. Akce by se ale mohla rozdělit do několika etap. „Nemuseli bychom najednou zaplatit celou částku. První část plánu počítá s opravou restaurace a části penzionu. Nachází se tam ale ještě druhý objekt. Jeho oprava by mohla počkat,“ uvažuje.

Zvětší prostory restaurace

Po obnově by se měla kapacita penzionu snížit o pět míst na 25. Architekti však plánují navýšit počet míst v restauraci ze 60 na 92 osob včetně prosklené terasy.

Právě kvůli větší restauraci bude nutné zásadně přestavět celé přízemí. Zmizí například společenská místnost s krbem, kde bude nově kuchyně. Počítá se také se zbouráním současné terasy a s vybudováním přístavby, která ji nahradí.

Zmizí také staré parkoviště, kde bude garáž s kolárnou, dílnou a přístřeškem pro nádoby na odpad. Těsně vedle ní pak vznikne nové stání pro třináct aut.

Původní libínská chata vyhořela v 50. letech 20. století. Její obnova trvala ještě řadu let poté.

„Rekonstrukce byla hotová až v roce 1987, do té doby se na ní podílel hlavně Dům pionýrů a mládeže při takzvaných akcích Z. Po sametové revoluci fungovalo místo ještě 17 let, ale s posledním majitelem nastal konec provozu. Celý objekt pak 12 let jen chátral,“ popisuje místostarosta Jan Klimeš.