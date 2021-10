Horská chata Libín do tří let opět přivítá hosty, čeká ji rekonstrukce

Neobvykle rušno bylo v sobotu odpoledne pod rozhlednou na hoře Libín nad Prachaticemi, kde se sešlo asi pět desítek návštěvníků. Tentokrát je ale nelákaly daleké rozhledy, při nichž jsou vidět i Alpy, ale hlavně tamní horská chata.

Už spoustu let je společně s okolními budovami opuštěná a vedení prachatické radnice jí chce dát nový život. Není divu, při pohledu na bývalou restauraci nebo na pokoje pro hosty je jasné, že chata potřebuje nákladnou rekonstrukci.

A právě při sobotním setkání se zástupci města a architekty při Dni architektury zazněly podrobnosti o její budoucí podobě. Hotový návrh zájemcům na místě představil architekt Michal Fišer z ateliéru třiarchitekti, který studii obnovy libínské chaty zpracoval.

„Cílem je oživit místo pro ubytování hostů a dále restauraci nebo bývalou vojenskou hlásku. Ubytovací budovy by tu měly zůstat a všechny menší přístavby plánujeme nechat odstranit. Samotné rozhledny se naše plány nijak nedotknou,“ přiblížil v úvodu setkání Fišer.

Původní libínská chata vyhořela v 50. letech 20. století, její obnova trvala ještě řadu let poté.

„Rekonstrukce byla hotová až v roce 1987 a do té doby se na ní podílel hlavně Dům pionýrů a mládeže při takzvaných akcích Z. Po sametové revoluci fungovalo místo ještě 17 let, ale s posledním majitelem nastal konec provozu. Celý objekt pak 12 let jen chátral,“ vysvětlil místostarosta Jan Klimeš, jenž se debaty účastnil.

Vedení města se pak po dlouhých diskusích rozhodlo, že chatu i se sousedními objekty odkoupí, a od té doby hledalo smysluplné využití.

„Padlo několik návrhů a nakonec jsme vybrali variantu zpracování studie a vyčlenění peněz na celkovou rekonstrukci. Hned poté jsme vytvořili pracovní skupinu složenou ze zástupců města a odborníků,“ pokračoval Klimeš s tím, že radnice počítá s částkou na obnovu do 20 milionů korun.

Pro architekty byla podle Fišera taková částka výzvou a museli proto sáhnout i k drobným redukcím.

„Shodli jsme se ale s městem na tom, že zachováme také restauraci. Původní kapacita ubytování byla 30 osob, nyní to bude maximálně 25. Na druhou stranu ji navýšíme v restauraci ze současných asi 60 míst na přibližně 92 osob včetně prosklené terasy,“ dodal Fišer.

Zmizí společenská místnost, terasa i parkoviště

Právě kvůli větší restauraci bude nutné radikálně přestavět celé přízemí. Zmizí například společenská místnost s krbem, kde bude nově kuchyně.

„Je to hlavně kvůli předpisům a normám, v současné místnosti by kuchyně být nemohla. Počítáme také se zbouráním nynější terasy a s vybudováním přístavby, která ji nahradí. Měla by být o něco větší,“ podotkl Fišer.

Podle něho zmizí i nynější parkoviště, kde bude garáž s kolárnou, dílnou a přístřeškem pro nádoby na odpad. Těsně vedle vznikne nové stání pro třináct aut.

„Musíme také vyřešit čističku vody, ta současná je nevyhovují,“ doplnil místostarosta Klimeš. V blízkosti areálu bude nutné navíc udělat osmdesátimetrový vrt, protože kapacita současného vodního zdroje by nepokryla požadavky provozu kuchyně.

Architekti momentálně pracují na celkovém projektu přestavby. Pokud se vše stihne v následujících měsících, mohlo by se v příštím roce podařit vysoutěžit zhotovitele.

„V tom případě by se ještě v roce 2022 začalo s přestavbou, která by měla trvat maximálně rok a půl. Otázkou ale zůstává, jak se do celé rekonstrukce promítne rostoucí cena materiálů a inflace,“ připustil Fišer.