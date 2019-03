Nový klip kapely Lex Barker tvoří tisíce fotografií z Českých Budějovic

Muzikanti představili novinku svým fanouškům před pár dny. S nápadem na netradiční videoklip přišel Luděk Čertík, který kapelu Lex Barker fotografuje.

„Napadlo ho to, když si snímky prohlížel v rychlé sekvenci za sebou. Začali jsme fotit loni v září. S kapelou se sešel asi patnáctkrát. Mezitím fotil také různé detaily a textury po městě. V klipu je navíc asi 150 portrétů různých lidí, kamarádů i těch, které jsme odchytili na ulici,“ říká kytarista Rudolf Dörfler.

Právě on z obrovského množství snímků ve vysoké kvalitě sestříhal v počítači výsledné video. „Chtěli jsme, aby to byl vizuálně zajímavý klip, ne dějový. Aby to nebylo vtíravé a nerušilo to muziku,“ popisuje Dörfler.

Nahrávku písně Ideální svět měli natočenou už v listopadu. S jejím zveřejněním ale hudebníci čekali až na dokončení klipu na začátek března. Skladba je předzvěstí nového alba, na kterém Lex Barker chtějí nyní intenzivně pracovat.

„Zúžili jsme sestavu kapely a v současnosti hrajeme jen ve třech bez baskytaristy. Musíme tomu přizpůsobit i živé hraní. Basu budou nahrazovat nabuzené syntezátory. V červnu budeme v Českých Budějovicích hrát například na Sokolském ostrově na tradiční akci Středy před K2,“ dodává Dörfler.

Kapela Lex Barker vznikla v roce 2010. Muzikanti ji pojmenovali po herci, který ztvárnil Old Shatterhanda. První koncert odehráli o dva roky později.

Rudolf Dörfler přinesl do soundu skupiny rockové základy, frontman Jan Martínek zase rap. Ve své tvorbě originálně míchají rock, rap i elektroniku. Na nahrávkách i při živém hraní využívají samply.

Na jaře 2013 natočili debutové EP, ve stejném roce je magazín Topzine zařadil mezi devět českých hudebních objevů. V roce 2016 vydala kapela album s názvem Slepě do tmy, na kterém je deset písní. Pro Lex Barker jsou klíčové české texty, které většinou píše Jan Martínek. Říká, že ho ovlivňuje všechno, co prožívá.

Lex Barker vyhráli na jaře 2015 krajské kolo hudební soutěže iRAMPA, kterou vyhlásily iDNES.cz a MF DNES. Klip k písni Mě baví potom usiloval o hlasy fanoušků v semifinále.