Lvy do zoo nedám, to se raději přestěhuji do ciziny, říká chovatelka

Třiašedesátiletá důchodkyně má s úřady kvůli svému chovu kočkovitých šelem problémy už téměř tři roky a za tu dobu dostala několik desetitisícových pokut. Po poslední návštěvě úředníků ze stavebního úřadu a krajské veterinární správy jí reálně hrozí ukončení chovu lvů.

Dostala se tak do svízelné situace, protože kromě povolení k chovu neměla ani potvrzení od stavebního úřadu, že může na svém pozemku vystavět kotce s výběhem lvů.

„Na obecní vývěsce byla informace o změně územního plánu, který se týkal pozemku s klecí s rysy. Podle něho jsem tady mohla chovat pouze hospodářská zvířata a rysy, ale už ne pumy a lvy. Bohužel jsem změnu plánu propásla, protože do obce moc nechodím,“ přiznává své pochybení Lapková Zelinová.

Úřady tvrdí, že její chov je nelegální, navíc kvůli chybějícímu stavebnímu povolení by měla podle zákona stavby odstranit. Rozhodne však až správní řízení.

„Nemohu předjímat, jak to dopadne, ale v podobných případech staveb, které jsou v rozporu s územním plánem, se to tímto způsobem řeší,“ naznačil vedoucí jindřichohradeckého odboru výstavby a územního plánování Bohumil Krejčí.

Navíc má chovatelka další problém kvůli chybějícímu povolení pro chov většího počtu pum, než měla doposud. Páru černých šelem se totiž nedávno narodila tři koťata.

„Když se to úřady dozvěděly, tak jsem dostala pokutu 50 tisíc korun. Ale vždyť je logické, že se páru mohou mláďata narodit. S úředníky nebyla řeč,“ nechápe jejich jednání.

S šelmami chce do Tater, zbývá sehnat půl milionu

Ředitel krajské veterinární správy František Kouba zase nerozumí jednání Lapkové Zelinové, protože chov je podle něj dlouhodobě problematický a žena neprojevila žádnou snahu prohřešky napravit.

„Od začátku je to špatně řešené, nedá si říci. Koupila si zvířata a teď nás v podstatě vydírá. Co se týče pum, budeme to řešit s obcí, protože nám nenahlásila změnu stavu počtu. Už za to dostala pokutu a teď ji dostane znovu. Dáme obci podnět a pak to bude na ní, jak se rozhodne,“ říká nekompromisně Kouba.

Chovatelce v tuto chvíli moc možností nezbývá. S největší pravděpodobností bude muset buď svůj chov přesunout jinam, nebo ho úplně ukončit.

„Z důchodu pokuty rozhodně nepoplatím a nechci riskovat, že by mi exekutor lvy zabavil. Obec by je pak nejspíš dala do zoo, a to já nikdy nedopustím, protože by tam zvířata strádala. Bylo by to pro ně luxusní vězení,“ vysvětluje Lapková Zelinová.

„Celý život pracuji se zvířaty, budovala jsem si s nimi vztah a neměla jsem problém je zvládat. Vedla jsem i chov koní s hipoterapií, za kterou mi lidé tleskali. Teď jsem ale psanec kvůli tomu, že chci chovat šelmy. Už nemám na boj s úředníky sílu, vzdala jsem to,“ dodává a přemýšlí o stěhování do slovenských Tater.

„Musím ale nejdřív sehnat půl milionu korun, abych s nimi mohla odcestovat,“ dodává.