Kritizovaný letní tábor na Písecku končí, ostatní se rychle zaplňují

„Lidé nám volali už od podzimu a chtěli blokovat místa na příměstských táborech. To ale není možné. Přihlašování jsme otevřeli 28. února a hodně příměstských už je plných, poslední místa jsou volná na některých pobytových,“ potvrdil ředitel táborského DDM Josef Musil s tím, že na jejich tábory se mohou hlásit i zájemci, kteří nenavštěvují během roku jejich kroužky.

„Zájem o pobytové a příměstské akce je zhruba vyrovnaný. Vzhledem k tomu, že kapacita příměstských je 15 dětí, zaplní se rychleji,“ vysvětlil Musil.

Tím, co naopak za pandemie covidu upadlo, jsou zahraniční výměnné pobyty. Táborský DDM se v jejich pořádání roky střídal s partnery v Rakousku a Německu.

„Do Německa pak přijížděli ještě Francouzi, k nám Maďaři. Teď se všichni bojí cokoliv chystat. Příprava je ohromná a pak by mohla z vlády přijít epidemická opatření, která by vše zhatila. Je to škoda, děti si procvičily cizí řeč, zjistily více o jiné kultuře, viděly památky. Doufám, že se to vrátí,“ podotkl Musil.

Podobná situace je i v českobudějovickém DDM. „Teď jsme nabídku doplnili ještě o tři příměstské tábory, ty zatím nejsou obsazené. Ty každoroční už jsou ale naplněné,“ popsala ředitelka Hana Korčáková.

Příměstské tábory volí obvykle rodiče malých dětí. „Snažíme se vymýšlet neustále nová zaměření. Letos otevíráme třeba i vařící, různé druhy zvířátkových či chemický tábor. Myslím, že nikdo jiný takové ani v okolí neorganizuje,“ zamyslela se Korčáková.

Ukrajinský klub v domě dětí a mládeže

Jihočeské DDM také myslí na děti ukrajinských uprchlíků. I jim drží na táborech místa. „My od tohoto pátku spustíme ukrajinský klub v domě dětí na našem sídle v centru města. Má to být bezpečné místo pro setkávání s pedagogem a tlumočníkem,“ podotkla Korčáková.

V klubu bude vždy připravený program. Dopoledne pro maminky s malými dětmi, odpoledne pro žáky, kteří jsou již rozmístění v budějovických školách. „Uvidíme, jaký bude do prázdnin zájem, a následně pak podle toho zareagujeme na letní měsíce,“ zmínila Korčáková.

Do léta vyčkávají DDM i s případnými opatřeními týkajícími se covidu. „Zatím neuvažujeme o žádných. Ale uvidíme, s čím ještě vyjde ministerstvo školství a jaká bude situace v létě,“ řekla Korčáková.

Na nezájem si nemůže stěžovat ani DDM v Jindřichově Hradci. Na velkou část jeho táborů už se také hlásí náhradníci. „Volno máme například u jednoho nového pobytového na naší základně Tokániště. Koná se posledních 14 dní v srpnu, kdy už rodiče spíše chtějí mít děti doma, aby se připravovaly na školu,“ sdělila ředitelka Ludmila Štufková.

A jaké zaměření děti spolehlivě naláká? „V kurzu je úplně všechno. Je to hlavně o tom, že se dítě naučí jezdit na jeden typ tábora a pak už na jiný nechce. Těší se na kamarády, které vidí mnohdy po roce,“ porovnala Štufková.

Ve Varvažově organizátoři po 10 letech končí

Kam děti naopak letos určitě nevyrazí, je letní tábor ve Varvažově na Písecku. Po více než 10 letech tam totiž jeho provozovatel Agentura 7 končí.

„Pořídili jsme si vlastní tábor v Bezdružicích na Plzeňsku, Varvažov tak pro nás přestává být zajímavý. Jsme tam v nájmu a pravděpodobně ho letos vypovíme,“ potvrdil jednatel Lubomír Kraus.

Tábor u Orlické přehrady čelil v minulých letech opakovaně stížnostem rodičů kvůli špatným hygienickým podmínkám. „To je také jeden z důvodů, proč odcházíme. Je to tam dlouhodobě ve špatném stavu, padá nám to tam na hlavu a majitele to nezajímá,“ sdělil Kraus.

Děti ale o možnost setkat se s kamarády, na něž jsou zvyklé z Varvažova, nepřijdou. „Rodiče jsme o změně informovali. Máme odjezdová místa i z Českých Budějovic a mnoho dětí, které s námi jezdily do Varvažova, už se přihlásily i na tábor do Bezdružic,“ potvrdil Kraus.