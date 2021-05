Budějovické letní kino Háječek zve na filmy, koncerty, piknik i lehátka

Diváky lákají také na doprovodný program. „Loni jsme si uvědomili, že je potřeba lidem nabídnout i něco, co jinde nezažijí. Proto jsme připravili tematické večery, které by měly návštěvníka vtáhnout do atmosféry kina pod hvězdami,“ přibližuje Kristýna Novotná, programová koordinátorka kina Háječek.

Minulý rok se osvědčil například večer s vínem a promítáním filmu Bobule. „Lidé tady byli už před otevřením a ptali se, jaké budeme podávat víno,“ vzpomíná na úspěšnou akci Milan Pleva, mluvčí letního kina.

Letos plánují připravit francouzský večer, při kterém se bude promítat kultovní snímek Četník ze Saint Tropez. Na poslední červnový víkend zase připravují program s americkou tematikou, při němž uvedou Top Gun.

„Nebudou chybět americké burgery a před filmem zahraje rocková kapela,“ doplňuje Novotná.

Lidem tu zkrátka chtějí nabídnout nevšední zážitek, který přesáhne hranice filmového plátna. „Je těžké konkurovat moderním platformám. U nás ale diváci dostanou něco navíc,“ uvědomuje si Novotná.

Červnový program 4. 6. Návrat do budoucnosti

5. 6. Vesničko má středisková

8. 6. Pýcha a předsudek

10. 6. Big Lebowski

11. 6. Já, padouch

12. 6. Líbáš jako Bůh

15. 6. Spectre (James Bond night)

19. 6. Babouci (koncert)

24. 6. Jumanji: Další level

25. 6. Top Gun (americký večer)

26. 6. Vlastníci

29. 6. Chinaski (koncert)

Kromě promítání filmů bude areál v centru města u soutoku Vltavy a Malše patřit i koncertům. Vystoupí tam Tomáš Klus nebo skupiny Jelen a Chinaski.

„Lidé mohou přijít před filmem třeba na večeři z našeho grilu, rozšířili jsme i bistro, aby se netvořily velké fronty,“ zmiňuje Pleva. V nabídce je i speciální piknikový koš. „Den před akcí si ho můžete objednat a pak si ho jen vyzvednout přímo na místě,“ přibližuje Pleva.

Další novinkou bude řada lehátek před lavicemi. Tu si ale nepůjde předem zarezervovat. „Schválně to chceme nechat volné. Kdo dřív přijde, ten dřív bere,“ nastiňuje Pleva.

Letní kino začne promítat v pátek. Vstupenky jsou k dispozici online, ale budou v prodeji také na místě. Jedna vyjde na 50 korun a už teď je o ně zájem.

„Na první dny máme už přes stovku prodaných lístků, to je neobvyklé,“ konstatuje Pleva a dodává, že je trápí některá současná vládní opatření. Návštěvníci například stále ještě nesmí jídlo konzumovat přímo v hledišti, což může být podle provozovatelů trochu problém. Zatím ale převládá nadšení, že mohou znovu otevřít.