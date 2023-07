Opravené budějovické letiště čeká na ostrý provoz, první boeing má být atrakcí

Osmadvacetkrát se letos na Letiště České Budějovice snese Boeing 737, aby zhruba po hodině opět vzlétl a dopravil cestující na dovolenou do Turecka či Řecka. První start stroje společnosti Smartwings do turecké Antalye je naplánovaný na středu 2. srpna ve 21.30 hodin.

Bude to pravděpodobně největší událost roku v kraji. Areál totiž začne naplno fungovat po mnoha letech a modernizaci, která hodně přesáhla miliardu korun.

Mnoho lidí se tak chystá na první přistání a start alespoň podívat a berou to jako velkou atrakci. Boeing má dosednout na ranvej ve 20.40 hodin. Ředitel letiště Ivan Trhlík potvrdil, že jsou na zahájení plného provozu připraveni na sto procent.

„Nacházíme se ve finální fázi příprav. Provozní pracovníci ještě dokončují svoje opakovací takzvané ‚refresh‘ školení a absolvují i další praktický výcvik na letišti v Praze a ve výcvikovém středisku Řízení letového provozu. Ale jsme přesvědčeni, že máme letiště připravené,“ sdělil ve středu MF DNES.

Všechny testy podle něj dopadly výborně. „Od 17. července tak konečně fungujeme ve standardním IFR provozu (zjednodušeně let možný i při zhoršených meteorologických podmínkách - pozn. red.). To je pro nás naprosto zásadní. Úřad pro civilní letectví nyní provádí poslední bezpečnostní ověření letových postupů a ty také dopadají úspěšně,“ pokračoval Trhlík.

Zdůraznil, že poslední týdny a měsíce byly extrémně náročné, protože bylo málo času. „Za velmi krátkou dobu jsme museli vše nastavit nebo i vybudovat prakticky od nuly. Dohledové úřady a instituce nás důkladně prověřovaly a stále prověřují. Na letišti je všechno podřízené bezpečnosti,“ upozornil Trhlík, který vede letiště od poloviny března.

Parkování i MHD je zdarma

Cestující mohou v areálu počítat například s parkovištěm, které bude zdarma. Na to větší nedaleko areálu se vejde 700 aut. Odvoz klientů z této plochy zajistí kyvadlová doprava budějovického dopravního podniku. Dalších 180 míst je na horním parkovišti. Dostat se lze i přímo k terminálu, kde by měl fungovat systém kiss and ride, což znamená rychlé vyložení pasažérů a věcí a odjezd vozidla pryč z místa.

Z krajského města bude vyjíždět také speciální linka MHD číslo 40. Přeprava bude zdarma a autobusy naberou cestující na nádraží a u Metropolu na Senovážném náměstí, pak už se vydají k terminálu.

Podle plánu má Letiště České Budějovice vypravit 28 letů do tří dovolenkových destinací – dvě jsou v Řecku a jedna v Turecku. Všechny jsou pro cestovní kancelář Čedok.

Lidé volají kvůli Rhodosu

Hodně se v posledních dnech mluví o cestách na ostrov Rhodos, který zachvátil obrovský požár. Z Budějovic tam má letadlo odstartovat poprvé 7. srpna.

„U letů na Rhodos postupujeme podle plánovaného harmonogramu a žádné změny se jich zatím netýkají. Situace se tam zlepšuje, na většině ostrova fungují hotely a klienti pokračují ve své dovolené,“ konstatovala mluvčí Čedoku Kateřina Pavlíková.

Doplnila, že dění na ostrově monitorují, a pokud by se situace u hotelů na jihu ostrova zhoršila, budou zákazníky sami kontaktovat.

„Zaznamenali jsme pouze minimum dotazů na odlety z jižních Čech. Týkaly se spíše odhadů na následující dny a na konkrétní hotely. Poprosili jsme klienty, kteří odlétají až později o prázdninách, aby počkali na vývoj na ostrově a předčasně nevolali na informační linku nebo na recepce hotelů, které teď postupně budou řešit znovuotevření,“ popsala Pavlíková.

Co se zájmu o odlety z Budějovic týká, hlásí cestovní kancelář 90procentní obsazenost všech naplánovaných zájezdů do Řecka i Turecka.

Zatímco letos sezona startuje až v srpnu, příští rok už by to mělo být mnohem dříve. „Zájem cestovních kanceláří o naše letiště je už nyní značný. Předpokládáme, že příští sezona již bude tak, jak je obvyklé, tedy od května do října. A navíc je možné, že se objeví i nějaké překvapení,“ zmínil ředitel Trhlík.

Terminál Letiště České Budějovice se v roce 2022 dočasně změnil na centrum pro uprchlíky z Ukrajiny:

3. března 2022