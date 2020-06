Leguán utekl chovateli ze zahrady. Hledejte ve stromech, radí odborník

Zvíře zmizelo ve večerních hodinách. „Zhruba metr a půl dlouhý leguán zelený utekl ze zahrady domu v ulici Okružní v Českých Budějovicích,“ sdělila policejní mluvčí Lenka Krausová.

Lidé by ho mohli zahlédnout v korunách stromů. „Živí se především listy a nejrůznějšími plody, občas i hmyzem. Měl by se zdržovat především na stromech. Pokud jsou stromy v blízkosti místa, odkud utekl, tak se daleko přesouvat nebude,“ vysvětlil zástupce ředitele Zoo Hluboká Roman Kössl.

Podle něj příliš nehrozí, že by mohl leguán někoho zranit. „Nebezpečný by mohl být pouze ve chvíli, pokud by s ním někdo neopatrně manipuloval. Má totiž ostré a zahnuté drápy, kterými může dotyčného poškrábat. Zároveň se brání svým poměrně dlouhým ocasem, který mu slouží k pohybu na stromech i ve vodě. Někteří jedinci mohou i kousnout,“ upozornil Kössl.

I proto odborník doporučuje zvíře spíše sledovat a zavolat odborníky. To radí i policie. „Pokud ho někdo uvidí, měl by kontaktovat linku 158,“ dodala policejní mluvčí.

Leguán zelený žije především ve Střední a Jižní Americe. Zvíře podle Romana Kössla letní počasí v Česku zvládne bez problémů. Poté mu ale hrozí nebezpečí.

„Bylo by vhodné ho najít co nejdříve, protože klesající teploty po létě by nepřežil. Je to zvíře tropické,“ přidal zástupce ředitele zoologické zahrady v Hluboké nad Vltavou.

Leguán zelený se v posledních letech začal rozšiřovat i ve státě Floridě v USA, kde ho někteří lidé zpočátku chovali v teráriích. Zvíře ale proniklo do volné přírody. Tamní podmínky mu však nesvědčí v zimě. Před několika měsíci proletěly svět záběry ztuhlých leguánů, kteří kvůli nízkým teplotám padali ze stromů.