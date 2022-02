V Českém Krumlově otevřou mincovnu, vstupné na hradech a zámcích podraží

Červenou Lhotu čeká oprava hráze zámeckého rybníka, na vimperském zámku začne další část obnovy areálu, ale největší lákadlo připravují v Českém Krumlově.

„Po několika letech jsme tam dokončili kompletní restaurování fasád a interiérů mincovny na druhém zámeckém nádvoří a v druhém patře budovy jsme vytvořili novou zámeckou galerii,“ sdělil šéf jihočeských památkářů Petr Pavelec.

„Již nyní připravujeme velkou mezinárodní výstavu, při jejíž vernisáži na začátku června galerii zpřístupníme. Památkáři proto zrestaurují předměty za tři miliony korun, jako například pánský oblek či tapiserie,“ upřesnil kastelán zámku Pavel Slavko. Chystaná expozice se zaměří na šlechtické slavnosti a zábavy na krumlovském zámku od 16. do 19. století.

V areálu také pokračuje oprava letohrádku Bellarie, jež začala loni. „S rekonstrukcí spěcháme, aby byl alespoň suterén připravený na divadelní sezonu,“ doplnil Slavko. Bellarie slouží jako zázemí pro Jihočeské divadlo, které tam hraje před otáčivým hledištěm.

Na zámku v Dačicích uvidí návštěvníci nově upravené interiéry sálu předků a společenského sálu. „Dva roky tam pokračovalo náročné restaurování dřevěných kazetových podlah a nástěnných maleb. Takže i pro toho, kdo zámek dobře zná, to bude působivá změna,“ zhodnotil Pavelec.

Na hradě Landštejn budou k vidění restaurované omítky se zbytky renesančních sgrafit na fasádách hlavního nádvoří. „V první etapě se neobejdeme bez lešení na nádvoří i na západní straně románské hradby,“ přiblížila kastelánka Eliška Niederová. Kvůli opravám bude ještě celý rok uzavřená románská kaple. Hotovo má být letos na konci září.

Náročný zásah čeká i Červenou Lhotu. Ale netýká se zámku, nýbrž rybníka, který ho obklopuje. Oprava hráze bude stát podle předběžných odhadů 15 milionů korun.

„Těsně před Vánoci se nám podařilo vysoutěžit projektanta. Ideální by bylo, kdyby na opravu došlo v létě. Když vše půjde bez komplikací, tak by do konce roku mohlo být po technické stránce hotovo,“ přiblížil kastelán zámku Tomáš Horyna.

Návštěvnost Loni zavítalo na státní památky v Jihočeském kraji 662 831 lidí, což je téměř o 100 tisíc méně než v předchozím roce. Za třináctiprocentním poklesem návštěvnosti stojí podle památkářů hned několik faktorů. „Jedním z nich byl lockdown na začátku loňského roku, díky němuž zůstaly uzavřené památky se zimním provozem, posunutý začátek hlavní sezony z dubna na červen i přísnější protiepidemická opatření po celou sezonu,“ vyjmenovala mluvčí jihočeských památkářů Markéta Slabová. Ve srovnání s léty před covidem je pokles ještě vyšší. V roce 2019 navštívilo jihočeské památky o 73 procent lidí více než vloni. „Úbytek návštěvníků byl viditelný zejména na nejnavštěvovanějších památkách v kraji – zámcích Český Krumlov a Hluboká,“ doplnila Slabová. V Krumlově návštěvnost klesla o 62 procent, na Hluboké o polovinu.

Poté už budou následovat jen kosmetické úpravy, jako je výsadba zeleně, povrch vozovky nebo zábradlí. „Teď je důležité, aby nám projektant dodal projekt včas a na první pokus se nám podařilo vybrat zhotovitele. Stavba by mohla být atraktivní, neboť se poprvé odhalí, jak v roce 1550 hráz stavěli,“ naznačil Horyna. Pro návštěvníky to ale bude znamenat, že letos bude rybník okolo zámku vypuštěný.

Loni v červnu otevřeli památkáři také opravený horní zámek ve Vimperku. Náklady byly téměř 137 milionů korun a opravené jsou zatím dvě třetiny areálu. „Už vloni jsme ukončili velký evropský projekt, kdy jsme vytvořili dvě nové prohlídkové trasy na horním zámku a k tomu ještě nové expozice Vimperka,“ ohodnotil loňský rok kastelán Vojtěch Brož.

Souběžně s tím dokázali projektanti dokončit čtyři rozsáhlé projekty, na něž bude možné čerpat dotaci 200 milionů z péče o národní kulturní dědictví, kterou mají už od roku 2019.

„Už jsme z ní platili projektování. Budeme ji využívat i nadále, ale už na samotné opravy. V tuto chvíli jsme se rozhodli, jaké jsou naše priority, neboť víme, že na vše dotace nevystačí,“ objasnil Brož.

Hlavním cílem bude oprava střech, fasád a kašen. Na řadu přijde i zázemí pro správu zámku a nová konzervátorská dílna. „Rádi bychom první polovinu rozsáhlých prací dokončili za dvě stavební sezony. Vrátíme se ještě na horní zámek, kde máme dlouhodobě problém se střešní krytinou,“ přeje si Brož. V dezolátním stavu jsou podle něj i krovy.

V klášteře Zlatá Koruna zmizí nepůvodní keře podél cest a kvůli pohodlí návštěvníků rozšíří hlavní chodník.

„Na hradě Zvíkov začnou letos opravovat části zborcené historické hradební zdi. Na zámku Hluboká pak bude pokračovat obnova vodního systému,“ odtajnila další plány mluvčí jihočeských památkářů Markéta Slabová. Letos chtějí na Hluboké zároveň vybudovat závlahový systém a obnovit fasádu a dřevěné prvky historického vodojemu.

Vstupné bude dražší

Lidé, kteří se na hrady a zámky spravované památkáři vydají, musí také počítat s dražším vstupným.

„V souvislosti s prudkým nárůstem výdajů za ceny energií, za služby spojené se zabezpečením objektů a návštěvnickým provozem nezbývá než letos navýšit vstupné. To se v průměru zvedne o 30 korun, tedy přibližně o 15 procent,“ upřesnila mluvčí.

I tak výnosy ze vstupného podle jejích slov nepokryjí všechny zvýšené náklady, ale přibližně jen jednu třetinu. „Současně ale nadále pokračujeme ve snižování vstupného pro děti a mládež. Letos se vstupné pro tuto kategorii sníží na 40 procent základního vstupného,“ dodala Slabová.