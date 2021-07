Turisté na jihu Čech častěji míří na Kratochvíli, Krumlov čeká na cizince

Na vstupném se vybralo 20,1 milionu korun, proti stejnému období z loňska je to o 11 milionů méně. Největší propad zájmu má zámek Český Krumlov, meziročně o téměř 60 procent.

„Na propadu se negativně podepsal začátek turistické sezony, který byl odložený do poloviny dubna,“ zmínila mluvčí jihočeských památkářů Markéta Slabová.

Dále to podle ní byla zpřístupňování ve vlnách i protiepidemická opatření, kdy je počet lidí ve skupině omezený na deset včetně průvodce, aniž by se návštěvníci museli prokazovat negativním osvědčením na covid-19. Navíc loni od ledna do března byly některé hrady otevřené, letos ne.



Kastelán krumlovského zámku Pavel Slavko velký propad v návštěvnosti připisuje tomu, že do Česka nemíří tolik lidí ze zahraničí, kteří ve městě dlouhodobě tvořili největší část návštěvníků.

Zámek je otevřený celý rok a mimo hlavní sezonu jezdili hlavně cizinci.

„Zahraniční návštěvy jsme měli i v době, kdy český turista pracuje a nevěnuje se dovoleným,“ řekl Slavko.

Menší počet turistů má však podle něj ale i příznivý dopad, lidé třeba nestojí desetimetrové fronty na pokladnách. Zhruba 40 procent turistů ubylo na zámcích Třeboň, Hluboká nad Vltavou, na hradě Rožmberk nebo v klášteře Zlatá Koruna.

„Letos je návštěvnost nejslabší za poslední tři roky,“ spočítal hlubocký kastelán Martin Slaba. Míní, že jedním z důvodů může být to, že loni nebyl v létě při prohlídce interiérů povinný respirátor a letos je.

Památkáři vnímají i obavy turistů z toho, že se v uzavřených prostorách lidé hromadí. Jdou tak raději do venkovních areálů, expozic bez průvodce, na zříceniny nebo do věží.

Zvýšený zájem naopak zaznamenal zámek Kratochvíle, kam si letos koupilo vstupenku o 4 660 lidí víc než loni. Mírný nárůst má i hrad Landštejn a Schwarzenberská hrobka v Domaníně.