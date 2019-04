Pod střechu Koldomu se možná vrátí kavárna s výhledem na Budějovice

Rušná Pražská třída utichne za dveřmi výtahu. Když se o pár sekund později znovu otevřou, máte před sebou místo ulice plné aut celé město jako na dlani. Pod střechou Koldomu, který je od roku 2012 kulturní památkou, by v budoucnu mohla vzniknout nejvýše položená kavárna v Českých Budějovicích.

Dlouhé roky tady byly kanceláře, nájemce ale k loňskému listopadu vypověděl smlouvu, tak jsou prostory, kde už v minulosti kavárna či pizerie byly, znovu prázdné.

Výhled na krajské město je z nich krásný. „Vidíte vodárenskou věž, fotbalový stadion, kostel Jana Nepomuckého, katedrálu svatého Mikuláše, budovu nejstaršího budějovického gymnázia, Budvar nebo třeba kostel svatého Petra a Pavla na Hosíně a mnoho dalšího,“ ukazuje všemi směry náměstek primátora Juraj Thoma (OPB).

Památkáři chtějí styl 60. let

Budova má balkon, ze kterého je možné pozorovat téměř celé Budějovice. Pokud vyjdou plány radnice, mohli by si pohled na město lidé vychutnávat třeba u kávy.



„Radní pověřili jednatele Správy domů, aby připravil výběrové řízení na provozovatele kavárny. Pokud se tak stane, bude tady nejvýše položená kavárna v Českých Budějovicích. Bude zajímavé sledovat, jak si s tím uchazeč poradí, protože dům je památkově chráněný a památkáři vyjádřili přání, aby se dotyčný prostor co nejvíc podobal původnímu stylu 60. let. To ale podle mě nic složitého nebude, protože to nevyžaduje žádné dramatické stavební úpravy. Musí se nejdříve zrušit úprava prostoru pro kanceláře a pak také dojde k rekolaudaci z kancelářského provozu na kavárenský,“ uvádí Thoma.

Výhled bude podle náměstka zajímavý i proto, že se přímo pod balkonem na Mariánském náměstí připravuje projekt nové budovy divadla. Nápad by mohl být pro dům symbolickým dárkem. Minulý měsíc totiž uplynulo 60 let od momentu, kdy projekt Koldomu na Pražské třídě získal stavební povolení.

Objekt je prvním celomontovaným panelovým bytovým domem v jižních Čechách. Vznikal v 60. letech minulého století. Pro obyvatele se kavárna v posledním patře stala legendární. Rodiče tam například vodili své děti po vysvědčení na pohár.

„Do pátku vypíšeme záměr o pronájmu, který bude zveřejněný po dobu 15 dnů na úřední desce na webu města a stránkách Správy domů. Návrhy pak dostane na jednání rada města. Mohlo by to být už 29. dubna,“ dodává jednatel budějovické Správy domů Petr Šindelář.