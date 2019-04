V písecké knihovně jsou akvária i pozorovatelna pro astronomy

Zvenku už je připravená, její opravená žlutá fasáda zdobí Alšovo náměstí v centru Písku. Zbývá namontovat regály uvnitř a přestěhovat do nich knížky. Rekonstrukce historické budovy, kam se přesouvá knihovna, finišuje. Čtenářům se otevře za měsíc.

„Stavba je hotová a postupně vybavujeme interiéry. Ve třetím patře jsou částečně navezené regály a spolu s nimi sestavujeme nábytek. Odtud budou práce pokračovat až do prvního podlaží,“ potvrzuje Roman Dub, ředitel Městské knihovny Písek, která se připravuje na ostrý provoz.

Nepřesouvá se daleko, dosud sídlila v domě naproti přes silnici. Ten už pro potřeby knihovny nevyhovoval. Nové a větší zázemí nalezne v budově bývalé školy, která v posledních letech zůstávala prázdná.

Jelikož je dům historickou památkou, na jeho úpravu dohlíželi památkáři. „Fasáda zůstala v původní podobě, došlo jen k obnovám jejích prvků, například k opravě říms nebo umístění štukových replik různých ozdob,“ popisuje místostarostka města Petra Trambová.

Uvnitř se bouralo a stavělo mnohem více. „Na historickou část budovy je napojena provozní přístavba a sklady knihovny. Tím se objekt uzavřel ze čtyř stran a vznikla venkovní relaxační zóna s vodním prvkem a scéna umožňující pořádání kulturních a vzdělávacích akcí v letních měsících,“ přibližuje ředitel knihovny, která má přes 5 300 registrovaných čtenářů.

Historická přední část domu je se zmíněnou přístavbou propojena prosklenými terasami. Ze dvora je přes sklo průhled právě na venkovní zdi. „Jde o ideální spojení dědictví z minulosti s moderními prvky a materiály,“ říká místostarostka.

Práce v bývalé škole začaly v květnu 2017 podle vysoutěženého projektu od ateliéru A. B. S. Studio spol. Rekonstrukce stála 151 milionů korun bez daně. „Městu se podařilo na stavbu a část interiérového vybavení získat bezmála 14milionovou dotaci z integrovaného regionálního operačního programu,“ informuje starostka Písku Eva Vanžurová.

Ředitel: Knihovnu nyní chápeme jako pobytový prostor

Čtenáři si budou půjčovat a vracet knihy v hale služeb v prvním patře, kde se budou lidé přihlašovat do různých kurzů a seminářů podle nabídky knihovny. Noví zájemci se tu budou registrovat.

„V jednotlivých odděleních se pracovníci knihovny zaměří především na pomoc při výběru publikací. Komunikace se čtenáři by měla být intenzivnější. Knihovnu nyní chápeme jako pobytový prostor, který umožní trávit v ní příchozím mnohem více času než dosud,“ láká Roman Dub.

Součástí knihovny je i centrum vzdělávání, které nabídne například řemeslné dílny nebo kuchyňku pro kurzy vaření. Návštěvníci se mohou těšit i na multifunkční sál.

„Tyto prostory umožní vytváření pestré nabídky vzdělávacích aktivit pro všechny věkové kategorie,“ pokračuje ředitel. Nebude chybět jazyková ani geologická učebna, ve věži je astronomická pozorovatelna s výukovou terasou. Zajímavé řešení interiéru nalezlo například oddělení technické literatury, jehož jedna stěna je obložena základními deskami od počítačů.

Dětské oddělení se skluzavkou bude výmalbou připomínat vodní svět. Do stěn jsou tu zabudovaná i dvě akvária, v nichž budou plavat živé ryby. Bezbariérový přístup do všech pater umožní výtah. Přímo v knihovně otevře i kavárna s vnitřním i venkovním posezením.

Stěhování knih je naplánované na 16. dubna a lidé s ním mohou pomoci. „Dopoledne budou formou živého řetězu stěhovat žáci píseckých základních a středních škol, odpoledne veřejnost. Ta bude přesouvat pouze část sbírky beletrie, neboť ve fondu máme až 135 tisíc svazků,“ zve Dub.

Bývalá knihovna je pro čtenáře uzavřena od 20. března. „Stále se však konají některé dlouhodobé programy a akce. Čtenáři také nemusí mít strach z pokut za pozdní vrácení, protože všechny současné výpůjčky jsou prodlouženy do začátku května,“ doplňuje ředitel.

Slavnostní otevření knihovny a centra vzdělávání je naplánováno na 26. dubna. „Do knihovny chodím pravidelně, a to nejen kvůli půjčování knih. Navštěvuji především zajímavé přednášky a besedy. Udělalo by mi velkou radost, kdyby se je přesunem do zrekonstruovaných moderních prostor podařilo zpopularizovat,“ těší se žák maturitního ročníku píseckého gymnázia Adam Simota.

Radnice zároveň zvažuje další možnosti využití prázdné protější budovy. S městem jednala například Základní škola Cesta, která sídlí v ulici U Výstaviště. Jak však pro MF DNES potvrdil její ředitel Richard Váňa, z jednání sešlo.

„Nyní již bývalá knihovna měla navíc i pronajatý prostor horního patra sousední budovy. Musíme tedy rozhodnout, zda tento pronájem zrušíme, nebo v něm budeme pokračovat. Nadále budeme pokračovat v hledání nového nájemce a diskutovat o dalších variantách,“ říká místostarostka Petra Trambová.