Kempy jsou na turisty připravené, nabízejí lepší zázemí i více atrakcí

Správci kempů se snaží na poslední chvíli doladit detaily. Očekávají, že letos návštěvníků zase o něco přibude.

„Každý rok se počet lidí neustále zvyšuje. Do kempů jezdí převážně Češi, pro něž jsou jižní Čechy díky vodním plochám a spoustě památek jednou z nejoblíbenějších oblastí v republice. Navíc v posledních letech provozovatelé kempů investují nemalé částky, což se na kvalitě ubytování odráží,“ vysvětluje předseda Asociace kempů ČR Bohumil Starý, proč je letní kempování stále více populární.

Například v kempu Modřín na břehu Lipna čeká na rekreanty několik nových atrakcí a vylepšené je i sociální zařízení.

„Máme přímo v areálu nové sprchy a nyní jsou nově také na pláži. Největší novinkou je však půjčovna šlapadel a dalších vodních plavidel přímo v kempu,“ popisuje nejdůležitější změny mluvčí lipenského areálu Vojen Smíšek, který si všímá i rostoucího zájmu návštěvníků ze zahraničí.

„Převládají Němci, dále přijíždějí turisté z Nizozemska, ale poslední dobou tu máme hlavně Rakušany. Ti se k nám naučili jezdit dokonce i na kempování, ne jen do apartmánů. Dá se říci, že si nás vybírají hlavně aktivně založení turisté, právě těm můžeme nabídnout nejvíce atrakcí. Pro letošní rok však máme kapacitu takřka naplněnou,“ dodává Smíšek s tím, že ceny se tento rok nenavyšovaly.

Rostoucí zájem o jihočeské kempy ze strany západoevropských turistů potvrzuje i Starý. „Podle výsledků průzkumu v Nizozemsku jsme jejich nejoblíbenější destinací v Evropě na takzvaný karavan kempink. Právě obytné vozy je na jihu Čech možné vidět stále častěji a nejsou to jenom Holanďané,“ připomíná Starý.

Vodáci si oproti loňskému roku připlatí

Dalším oblíbeným cílem dovolených, tentokrát pro změnu mezi tuzemskými turisty, je Camping Restaurant Bezdrev nedaleko Hluboké nad Vltavou. Podle jeho provozovatele Pavla Horáka je zájem o areál každoročně vysoký, v tuto chvíli má k dispozici poslední volné chatky už jen na konci srpna.

„To se týká hlavně levnějších domků bez sociálního zařízení. Je vidět, že jsou turisté ochotní za komfort připlatit. Připravili jsme nové dětské prolézačky a pořídili jsme i několik nových šlapadel. Nechali jsme také opravit část kanalizace v našem areálu, i proto jsme lehce navýšili ceny,“ říká Horák.

Za ubytování si připlatí také vodáci, kteří se letos vydají splout nejdelší českou řeku Vltavu. Společnost Ingetour provozuje v úseku od Vyššího Brodu do Českého Krumlova čtyři kempy, v nichž navýšila ceny za nocleh o pět až deset procent proti loňskému roku.

„I tak ale máme od března nebo dubna už téměř všechny termíny v chatkách a apartmánech zamluvené, takže pro ostatní zbude jen možnost stanování. Plno máme i přesto, že jsme v Nahořanech a ve Vyšším Brodu navýšili počet míst v zastřešených zařízeních. V Českém Krumlově na Vltavanu navíc dokončujeme velkou klubovnu pro padesát lidí,“ přibližuje novinky Pavel Mačuda z Ingetour.

Cyklocamp nabízí vylepšený lanový park

Na vylepšený lanový park se mohou těšit návštěvníci Cyklocampu pod Landštejnem poblíž Starého Města pod Landštejnem.

„Jsme v provozu už od dubna, kdy jsme připravili kemp na sezonu a vedle toho jsme nainstalovali nové osvětlení do našeho lanového parku, takže se tím prodlouží jeho provozní doba. Co se týče návštěvnosti, je to každý rok lepší a to by snad ještě mělo nějakou chvíli vydržet,“ říká provozovatel kempu Karel Batelka.

Optimistické vyhlídky může přibrzdit pouze počasí, kvůli němuž letošní sezona začala na mnoha místech později. „Loni k nám jezdili lidé už v květnu, letos až v červnu. O tom, jestli bude léto úspěšné, rozhodne počasí v příštích dvou měsících, ale věřím, že to bude dobré,“ doufá Batelka.