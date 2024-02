V Jindřichově Hradci dokončují domov pro 94 seniorů, vyjde na půl miliardy

Kapacita domovů pro seniory na jihu Čech je dlouhodobě plně obsazená. Sehnat volné místo bývá problém, čeká se na něj i měsíce. Kraj pracuje na tom, aby se situace vylepšila, a staví několik zařízení. Třeba v Jindřichově Hradci letos dokončí nový domov v místní části Bobelovka za 530 milionů korun.

„Nabídne zázemí pro 94 seniorů. Z většiny se bude jednat o jednolůžkové pokoje, máme ale i dvojlůžkové. Některé budou zařízené tak, aby v nich mohly žít manželské páry. Součástí domova bude společenská a meditační místnost, kaple, dílny nebo aktivizační místnosti, které seniorům poskytují větší komfort a více klidu při skupinových setkáváních,“ přiblížila ředitelka jindřichohradeckého Centra sociálních služeb Radka Vegrichtová.

Nové budovy na okraji města nahradily původní komplex bývalého stacionáře pro lidi s handicapem, který dělníci a technika srovnali se zemí. Práce, které ve výsledku přesáhnou půl miliardy korun, začaly v září 2022 a po loňském dokončení hrubé stavby nyní zaměstnanci z Metrostavu pracují na rozvodech.

„Instalují elektřinu, vodovod, kanalizaci a budou dělat omítky. Na jaře budeme pokračovat venku se zateplením. V létě nás čekají terénní úpravy včetně výsadby stromů a keřů v areálu. V srpnu by mělo být hotovo,“ vyjmenovala Vegrichtová s tím, že otevření areálu bude znamenat 60 nových pracovních míst. Klienti se nastěhují letos na podzim. Společně s kapacitou zařízení v Otíně tak bude Jindřichův Hradec disponovat 211 lůžky pro seniory.

V jižních Čechách je nyní 35 krajem spravovaných domovů pro seniory s celkovou kapacitou 3 043 lůžek. Jejich množství ale ani zdaleka nedostačuje. „Mnoho regionů má velký přetlak zájemců o lůžka. Nejhorší situace je ale jednoznačně v krajském městě, kde na jeden domov připadá 80 akutních zájemců o místo,“ sdělila náměstkyně hejtmana pro sociální věci Lucie Kozlová (ODS).

Přetlak podle ní způsobuje fakt, že Budějovice jsou spádové pro okolní obce, které vlastními zařízeními nedisponují. „Když se podaří v obcích s rozšířenou působností navýšit kapacity domovů, nebude takový tlak na krajské město. Aktuálně máme rozjednanou možnost výstavby v Týně nad Vltavou s tím, že krajský úřad na domov přidá finance a případně by ho provozoval,“ zmínila náměstkyně. Počet lůžek se dále má navýšit i v Třeboni nebo ve Chvalkově na Budějovicku.

Kapacity však Jihočeský kraj rozšíří i v Budějovicích, příští rok chce začít stavět nové zařízení v dolním areálu nemocnice. „Budova se rozdělí na dvě části. Budeme tam poskytovat služby osobám s neurodegenerativním onemocněním a zároveň vznikne domov pro seniory. Intenzivně komunikujeme s architekty, kteří nyní kreslí projekt,“ řekla Kozlová.

Příští rok má začít stavba nového areálu na pozemku v bývalých kasárnách v českokrumlovské čtvrti Vyšný. Ten kraj získal do vlastnictví převodem od města.

„V jedné části bude domov pro seniory a v druhé části bude zařízení pro klienty trpící demencí nebo Alzheimerovou chorobou. Podáme žádost do Národního plánu obnovy, ve kterém se pokusíme získat dotační příspěvek. Počítáme s tím, že se začne stavět v roce 2025,“ potvrdila Kozlová. Českokrumlovské zařízení by mělo v budoucnu nabídnout až 120 míst.

„Nyní u nás funguje jen soukromé zařízení a my jako radnice nemůžeme seniorům žádná lůžka nabídnout. Stav je to velice nedostatečný, a mnoho lidí proto musí ve stáří opustit město, ve kterém prožili celý život. Nejčastěji odcházejí do Horní Plané nebo Kaplice,“ popsal před časem krumlovský starosta Alexandr Nogrády (ANO).

Současné projekty částečně řeší i nedostatek míst v domovech se zvláštním režimem. Těch je nyní v kraji 21 a nabízejí 1 059 lůžek. Přičemž od roku 2014 se jejich počet v kraji zdvojnásobil.

„Pracujeme teď na několika nových projektech souběžně. V Budějovicích nám pomůže nejen přestavba dolního areálu nemocnice, ale i dostavba domova U Hvízdala. U Blatné vznikne nové chráněné bydlení a ve Strakonicích domov pro zdravotně handicapované. Další podobné projekty pak plánujeme také v Táboře či Vimperku,“ vyjmenovala Kozlová.

