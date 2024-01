Jihočeši se v roce 2024 dočkají padesáti kilometrů nových dálnic

1 Doprava

„Až jednou povede dálnice kolem Budějovic, tak už budu šedivej, nebo plešatej.“ Tato věta zazněla z úst Jihočechů nespočetněkrát. Na konci roku 2024 se však i ti šediví či plešatí dočkají. V prosinci mají být v provozu hned tři úseky D3 najednou od Úsilného u krajského města až po Kaplici-nádraží na Českokrumlovsku. Celkem 28 kilometrů směrem k hranicím s Rakouskem.

„I přes všechny potíže s tunelem Pohůrka termín platí,“ potvrdil už na začátku léta premiér Petr Fiala při návštěvě rozestavěné D3.

V oblasti dopravy se budou letos na jihu Čech dít ty nejzásadnější události. Stavba dalších 32 kilometrů tentokrát dálnice D4 mezi Pískem a Příbramí také spěje do cíle. I tam je termín zprovoznění prosinec 2024.

A už jen vzpomínky zůstanou na jednu z největších ostud Českých Budějovic – budovu vlakového nádraží. Brzy ji po rozsáhlé rekonstrukci za přibližně 800 milionů korun naplno otevřou. Oprava nabrala pořádný skluz. Nejdříve celý rok kvůli horšímu stavu, než jaký Správa železnic (SŽ) jako majitel a investor odhadovala.

„Veškeré prostory v budově chceme veřejnosti zpřístupnit do konce roku,“ uvedl letos na jaře generální ředitel SŽ Jiří Svoboda. Ani tento termín se dodržet nepodařilo a slavnostní otevření tak bude pravděpodobně v lednu.

Od 1. února začne řidičům v Budějovicích sloužit parkovací dům u sportovní haly s téměř pěti sty místy. A letos by měla začít stavba severní spojky v krajském městě i zbylé dva úseky D3 směrem k hranicím s Rakouskem.

2 Zdravotnictví, sociální oblast

Ve zdravotnictví a sociální oblasti čeká v budoucnu Jihočechy řada zásadních změn. Krajský úřad i jednotlivé obce chystají nové domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem či chráněné bydlení.

„Právě připravujeme projektovou dokumentaci pro výstavbu nového domova pro seniory v Českém Krumlově, hotová by měla být v roce 2024. Dokončený by měl být do konce roku 2026. Bude stát v bývalých kasárnách a nabídne celkem 100 lůžek s tím, že 30 z nich bude pro domov se zvláštním režimem,“ přiblížila náměstkyně hejtmana pro sociální věci Lucie Kozlová.

Rok 2024 však nebude patřit pouze přípravám. V září kraj dokončí nový domov pro seniory v lokalitě Bobelovka na okraji Jindřichova Hradce. Ten nabídne téměř 100 lůžek a více než 80 pracovních míst.

Další domov pro seniory otevřou v Písku. Zařízení za více jak 200 milionů nahradí internát Jitexu v Sovově ulici a poskytne 57 lůžek. Bude v něm vývařovna, která vydá až tisíc jídel denně a převezme na sebe zátěž jídelen základních škol, které nyní vaří rovněž pro seniory.

Budějovická nemocnice stále pracuje na přesunu svých oddělení z dolního areálu. Za rok 2023 se podařilo do nových prostor v horním areálu přesunout oddělení následné péče, plicní léčebny, lékařské pohotovostní služby, pracovního lékařství a pracoviště klinické farmakologie. Zbytek oddělení bude následovat ve druhém čtvrtletí roku 2025.

Už nyní má kraj s prázdnými nemocničními prostory jasné plány. „V roce 2024 chceme získat stavební povolení a vybrat zhotovitele pro výstavbu neurodegenerativního centra pro osoby například s Parkinsonovou chorobou či roztroušenou sklerózou a domova pro seniory. Celkem by nové zařízení mělo mít 170 lůžek. Dokončit ho chceme v roce 2025,“ popsala Kozlová.

3 Školství

Krajský rozpočet počítá s rozsáhlými investicemi do zázemí škol a jejich budov. Například v Dačicích na Jindřichohradecku začnou budovat přístavbu gymnázia za 43 milionů korun, ve stejném městě se pustí i do sportovní haly v areálu Střední školy technické a obchodní. Ta má stát zhruba 100 milionů.

Pětasedmdesát milionů poputuje na půdní vestavbu v budějovickém Domově mládeže v Holečkově ulici. Dalších 50 milionů míří do MŠ, ZŠ a Praktické školy v Trhových Svinech, kde letos dokončí přístavbu učeben ve dvou pavilonech, spojovací chodbu s učebnami a výtah pro handicapované.

Na podzim se mohou deváťáci těšit na tradiční veletrh středních škol Vzdělání a řemeslo, který se bude konat na českobudějovickém výstavišti od 7. do 9. listopadu. Na místě se bude prezentovat také několik vysokých škol nejen z kraje.

I na jihu Čech panuje dále nejistota ohledně platů učitelů i nepedagogických pracovníků. Odbory kvůli současnému neuspokojivému stavu uspořádaly stávku, která zatím žádné konkrétní řešení nepřinesla. Současně také varují před dalšími stávkami minimálně stejného rozsahu, které by se opět zřejmě nevyhnuly ani jihočeským školám.

4 Kultura

Kultura se na jihu Čech letos ponese převážně v duchu příprav na českobudějovickou oslavu získání titulu Evropské hlavní město kultury 2028. První akcí bude nultý ročník divadelního festivalu Jižní Svéráz, který propojí divadelní umění s tajemnou atmosférou neobvyklých míst.

„Zaměří se na zážitkové a imerzivní divadlo (inscenace, které zapojují do svého průběhu diváky – pozn. red.) v netradičních prostorách po celém kraji i v centru Budějovic,“ vysvětlil umělecký šéf opery Jihočeského divadla Tomáš Ondřej Pilař.

Festivalová mapa dozná změn. Oblíbený Open Air Music fest Přeštěnice se na loukách u stejnojmenné obce na Písecku neuskuteční. Naopak se vrací Footfest, který bude v Želči na Táborsku od 12. do 13. července. Vystoupí na něm Rybičky 48, Queenie, Jelen či Pokáč.

Festival s nejzvučnějšími jmény pořádají v Táboře. Mighty Sounds, kde vystupují kapely z celého světa hrající punk, ska, reggae nebo hard core, bude od 28. do 30. června. Hlavními taháky budou Bad Religion, The Hives, Dubioza Kolektiv, Agnostic Front či Rumjacks.

Operní hvězda ozdobí Festival Krumlov, který potrvá od 12. července do 3. srpna. Plácido Domingo vystoupí na Operním gala 13. července.

5 Památky

Památkáři se soustředí na dokončení stavebních akcí, v plánu mají i novinky na prohlídkových trasách historických objektů. „Ve Zlaté Koruně dokončujeme instalaci barokní lékárny, kterou bychom chtěli otevřít,“ řekla mluvčí jihočeských památkářů Markéta Slabová.

Barokní lékárna je jednou z nejzachovalejších ve střední Evropě. Pochází ze sbírky soukromého majitele a původně patřila jezuitskému řádu v Jihlavě. „Její hodnotu zvyšuje i množství dobových doplňků. Jsou to lahvičky, flakony, lékovky, dobové cedule na šuplících s názvy bylin i drog,“ vyjmenoval Jan Bouček ze správy kláštera Zlatá Koruna.

Pokračuje také 50milionová rekonstrukce letohrádku Bellarie v Českém Krumlově, kde památkáři plánují na jaře otevřít novou prohlídkovou trasu. „Představme si funkční barokní kuchyni. Návštěvník vejde do Bellarie a bude cítit vanilku, zeleninu, ovoce. V přízemí a suterénu budeme mít víceúčelové zařízení pro semináře, workshopy. Vznikne prohlídková trasa Zámecká zahrada a Bellarie,“ popsal pro ČTK krumlovský kastelán Pavel Slavko.

Osvěžení prohlídek plánuje i kastelán zámku Kratochvíle u Netolic na Prachaticku Petr Šmíd. Ten se nyní zabývá tematikou renesančního stolování. „Nahoře ve Zlatém sále máme už pár let hodovní stůl. Chtěli bychom se zamyslet nad novým konceptem toho, jak ho víc využít. Mohl by být pro návštěvníky novým prvkem, kdy se kromě důležitých dat dozvědí i informace o renesančním stolování, které bylo velkou slavností,“ avizoval Šmíd. Mimo nového aranžmá stolu se návštěvníci mohou těšit i na obohacený výklad průvodců.

Na zámku Hluboká se pustili do opravy vodárenské věže, která stojí na kopečku před zámkem. Dostane novou fasádu a okna, nový bude i vnitřek včetně technického vybavení. Součástí prací je také odbahnění a úprava rybníčku za věží.

6 Sport

Jedna z významných sportovních akcí roku 2024 v Jihočeském kraji se odehraje v Táboře od 2. do 4. února. Bude jí mistrovství světa v cyklokrosu. V areálu Komora se s kariérou zřejmě rozloučí česká hvězda Zdeněk Štybar. Vstupenky po stovkách mizejí již nyní. Pořadatelé plánují i speciální vlaky.

„Bude to vrcholná událost. Čekáme až 50 tisíc fanoušků. Ve městě jsou rezervované všechny ubytovací kapacity,“ informovala místostarostka Lenka Horejsková.

Na podzim se podruhé v historii pojede na území České republiky mistrovství světa WRC rallye. Znovu to bude předposlední podnik kalendáře, a to v termínu od 31. října do 3. listopadu. Pořadatelé ještě neupřesnili trasu, ale znovu by se mělo jet i v jihočeské části Šumavy.

Po roční přestávce by se do Českých Budějovic mělo vrátit play off hokejové extraligy, protože Motor má sezonu slušně rozehranou. Poslední zápas základní části odehraje 3. března v Pardubicích, v dalším týdnu startuje vyřazovací část.

Náročné jaro čeká budějovické fotbalisty, kteří jsou po podzimu v první lize poslední. Druhou polovinu sezony odstartují o víkendu 10. až 11. února doma proti Ostravě.

Volejbalisté Jihostroje mají před sebou nabitý kalendář plný extraligových duelů i těch v Lize mistrů. Základní část dokončí 2. března, pak zahájí boje v play off. Jihočeši obhajují stříbrnou pozici.

Druhá polovina premiérové sezony v nejvyšší soutěži čeká písecké basketbalisty. Sršni nejsou daleko od účasti v nadstavbě A1 pro osm nejlepších a historickému play off.

Od 9. do 11. srpna budou Prachatice dějištěm dalšího ročníku nejstaršího závodu na okruhu Xterra v terénním triatlonu. Podnik bude opět součástí mistrovství Evropy.

Stálice v kalendáři najdou i fanoušci motoristického sportu. V březnu, konkrétně 15. a 16., je v plánu dvanáctý ročník rallye pravidelnosti Czech New Energies Rallye. Jednodenní setinová rallye klasických vozidel s názvem Spring Classic má termín 13. dubna. Hlavní událostí bude jednapadesátý ročník Rallye Český Krumlov.

„Soutěž vstoupí do své druhé padesátky, pojede se 17. a 18. května. Největší česká setinová rallye veteránů South Bohemia Classic pak znovu odstartuje na budějovickém náměstí Přemysla Otakara II., a to 6. září,“ uvedl jednatel ČK motorsport Pavel Kacerovský.

Jihočeský kraj se letos chystá ještě na jednu velkou sportovní akci. Budou jí Hry XI. letní olympiády dětí a mládeže od 23. do 27. června s centrem v Českých Budějovicích. Některá ze 27 sportovišť však budou i v Táboře či Hluboké nad Vltavou. Bude se jednat o největší sportovní akci v roce 2024 na území Česka co do počtu účastníků.

Hlavním centrem bude českobudějovické výstaviště, které bude hostit také několik disciplín nebo medailové ceremoniály. „Právě tam plánujeme vybudovat olympijský park, kde si budou moci návštěvníci všechny sporty vyzkoušet. O místě zahajovacího ceremoniálu zatím přemýšlíme, nabízí se nám ale lokalita náplavky pod Dlouhým mostem,“ přiblížil jihočeský hejtman Martin Kuba.

7 Městské investice

Největší investiční akcí Českých Budějovic bude pokračují přestavba KD Slavie, která letos spolkne z městského rozpočtu 400 milionů. V plánovaných investicích za celkem 1,5 miliardy korun dále nechybí projekty jako výstavba bytů v lokalitě Čtyři Dvory, zahájení druhé etapy Sportovního areálu Vltava nebo investice do škol a vodovodů a kanalizací.

V otázce investic jde v Písku největší částka na dostavbu domova pro seniory v Sovově ulici, který vyjde na 230 milionů. Významnou položkou je také započetí výstavby nového křídla ZŠ Šobrova, která vyjde na více než 130 milionů. Vznikne tam 12 učeben a dvě tělocvičny.

Nejvýraznější položkou strakonického rozpočtu je rekonstrukce silnice ve Volyňské ulici či výstavba nové zbrojnice pro dobrovolné hasiče. Radnice chce také investovat 12 milionů do nové stáčecí linky do plechovek v Pivovaru Strakonice.

V Táboře plánují výstavbu parkovacího domu na sídlišti Nad Lužnicí, která měla začít už loni. Více než 40 milionů pak poputuje do rekonstrukce bytového fondu města.

Největší investicí Českého Krumlova bude rekonstrukce Lazebnického mostu za 21,5 milionu nebo vybudování parkoviště na sídlišti Mír za 12 milionů. Celkem půjde na investice přes 125 milionů.

V Prachaticích je nejvýznamnější položkou z plánovaných investic za 45 milionů první etapa výstavby multifunkčního knihovnického centra či stavba chodníku a parkoviště u bývalého škvárového hřiště.