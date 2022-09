Jindřichohradecká úzkokolejka osiří, místo „hašišbedny“ vyjede autobus

„Ve čtvrtek poslal dopravce žádost o vydání osvědčení bezpečnosti provozovatele dráhy. Ta se teď začne posuzovat. Jsou tam několikaměsíční lhůty. Bez tohoto osvědčení nemůže na koleje nic vyjet,“ řekla mluvčí Drážního úřadu Pavlína Straková.

Další z nutných podmínek je mít jednotné osvědčení o bezpečnosti provozovatele drážní dopravy. To Jindřichohradeckým místním drahám (JHMD) končí k 16. říjnu.

Jindřichohradecké úzkokolejky V dnešní době patří především k technickým památkám a hojně navštěvovaným turistickým zajímavostem jižních Čech. Zážitkovou jízdu historickou lokálkou po trati s rozchodem kolejnic 76 centimetrů nabízí na dvou trasách vedoucích z Jindřichova Hradce. Mezi nasazované parní vlaky, které na trať vyjíždí od května do září, patří lokomotiva U 47.001 zvaná Malletka z roku 1907, U 37.008 z roku 1898, nebo rumunská parní lokomotiva U 46.001 z roku 1958. K úzkorozchodným motorovým vlakům, které jezdí celý rok, patří modernizované vozy řady M27. Vozy kulatými okny připomínají ponorku a vysloužily si tak přezdívku Nautilus nebo Hašišbedna. JHMD zaměstnává okolo 80 lidí. Vlaky v minulých letech ročně přepravily zhruba 400 tisíc cestujících.

„Pracujeme na tom, ale to řešíme následek a neřešíme příčinu. Příčina je, že když nám Kraj Vysočina neplatí poplatek za použití dopravní cesty, tak nelze úplně bezpečně tu dráhu provozovat, protože poplatek za použití dopravní cesty je primárním příjmem provozovatele dráhy. Kraj Vysočina tento poplatek odmítá platit, a kvůli tomu se ocitáme v situaci, kdy nám chybí finanční prostředky na bezpečné provozování dráhy,“ popsal předseda správní rady JHMD Boris Čajánek.

Firma 13. května informovala Kraj Vysočina, že když situace nebude směřovat k přijatelnému řešení, může se doprava přerušit. Čajánek řekl, že firma prodělává na veřejné službě, kterou poskytuje Vysočině.

„Kraj Vysočina ví, že ta smlouva je pro nás nevýhodná a likvidační, a říká, že na té smlouvě bude trvat. Výsledkem bude, že nebude úzkokolejka, a je zapotřebí, aby si to Kraj Vysočina přiznal, protože nás finančně vysál,“ prohlásil Čajánek.

Zaměstnanci firmy JHMD nedostali v září výplatu. Firma jich má asi 80. Mzdy dosud nezaplatila, nemá z čeho. Druhý den jí nefungují webové stránky, i na jejich údržbu teď firmě podle Čajánka chybí peníze.

Firma na Kraj Vysočina podala žaloby

Kraj Vysočina odmítl nárok firmy na uhrazení kompenzací, místo žádaných 108 milionů korun je ochotný zaplatit na dodatcích ke smlouvě asi 5,5 milionu. Informace, jež firma JHMD uvedla v insolvenčním rejstříku, označil hejtman Vítězslav Schrek (ODS) za zkreslené, lživé, hrubě zavádějící a poškozující dobré jméno kraje. Podle něj kraj své závazky plní.

Firma na Kraj Vysočina podala žaloby. Podle Schreka postupuje kraj vůči JHMD podle smlouvy.

Krajský soud v Českých Budějovicích zahájil 7. září s firmou JHMD insolvenční řízení. Firma měla ke konci června 140 věřitelů, dlužila 160,7 milionu korun. Firma nemá na splácení, argumentuje tím, že jí Kraj Vysočina nedostatečně kompenzuje prokazatelnou ztrátu a nehradí odpisy za vozidla.

Firma má reorganizační plán, který podle Čajánka přijala nadpoloviční většina věřitelů. Jihočeský kraj pozastavil 27. září firmě JHMD platby za provoz vlaků na úzkokolejce. Nebude je vyplácet do doby, než soud určí firmě insolvenčního správce.

JHMD uvedly, že peníze od Jihočeského kraje jsou zásadní pro to, aby vyplatily mzdy zaměstnancům a zajistily provozní financování. Firma žádá soud, aby co nejdříve rozhodl o úpadku a reorganizaci. Vyplývá to z insolvenčního rejstříku. „Pokud JHMD přestanou jezdit, Jihočeský kraj nasadí autobusy,“ sdělil hejtman Martin Kuba (ODS).